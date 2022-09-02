"Был голодным": белорусский студент рассказал, почему написал "спасите" на встрече с Лукашенко

Первокурсник Белорусского университета Роман сказал, что его неправильно поняли. На самом деле, он якобы не успел позавтракать и попросил таким образом помощи у своего куратора.

Первокурсник Белорусского государственного университета, поднявший во время вчерашней встречи с Александром Лукашенко блокнот с надписью "спасите", рассказал журналистам, что его неправильно поняли. Об этом пишет белорусский портал "Точка".

Как сообщил студент Роман, изучающий биотехнологии в БГУ, он якобы не смог поужинать накануне встречи с президентом и не успел позавтракать утром, так как проспал, поэтому пришел на мероприятие голодным.

"К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "Спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте", – сообщил журналистам Роман.

По его словам, именно в этот момент студент, сидевший впереди, начал задавать вопрос, поэтому камера повернулась в их сторону.

Роман также уточнил, что в конце видео, которое широко разошлось в сети, можно увидеть, как он передает записку куратору, который сидел впереди него.

Теперь беларус переживает, что произошедшее может негативно отразиться на его учебе, так как видео вызвало общественный резонанс. Он подчеркнул, очень хочет "спокойно продолжить учебу".

Напомним, вчера в сети широко разошлось видео с открытого урока "Историческая память — дорога в будущее" с участием Александра Лукашенко, во время которого студент поднял блокнот с надписью "спасите". Встреча длилась почти четыре часа и транслировалась в эфире белорусского государственного ТВ.