Не выдержал: на встрече с Лукашенко школьник поднял табличку с надписью "спасите" (видео)

Парень с трудом выдержал четыре часа разглагольствований белорусского диктатора обо всем на свете.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября провел для школьников открытый урок "Историческая память — дорога в будущее". Встреча длилась почти четыре часа и транслировалась в эфире белорусского государственного ТВ.

Во время встречи Лукашенко вдоволь наговорился на самые разные темы, делился личным опытом, шутил над своим статусом диктатора и, судя по всему, сильно утомил зрителей.

Под конец "урока" один из участников написал на блокноте слово "спасите" и продемонстрировал самодельный плакат телекамере и сидящим рядом.

Ранее сообщалось, что во время открытого урока Александр Лукашенко представил первый компьютер, произведенный на территории Беларуси заводом "Горизонт". По его словам, отечественных комплектующих там меньше 12%, а специалисты были вынуждены "пошататься по миру" в поисках чипов и программного обеспечения для создания ноутбука.

Напомним, 24 августа президент Беларуси, с территории которой в Украину летят ракеты, пожелал украинцам "мирного неба". Об аэродроме в Гомельской области, где располагаются ВС РФ, глава РБ не вспомнил.