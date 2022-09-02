Не витримав: на зустрічі з Лукашенком школяр підняв табличку з написом "врятуйте" (відео)

Хлопець насилу витримав чотири години розмов білоруського диктатора про все на світі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 вересня провів для школярів відкритий урок "Історична пам'ять — дорога в майбутнє". Зустріч тривала майже чотири години та транслювалася в ефірі білоруського державного ТБ.

Під час зустрічі Лукашенко вдосталь наговорився на різні теми, ділився особистим досвідом, жартував над своїм статусом диктатора та, зважаючи на все, сильно втомив глядачів.

Під кінець "уроку" один із учасників написав на блокноті слово "врятуйте" й продемонстрував саморобний плакат телекамері й тим, хто сидів поряд.

Раніше повідомлялося, що під час відкритого уроку Олександр Лукашенко представив перший комп'ютер, виготовлений на території Білорусі заводом "Горизонт". За його словами, вітчизняних комплектуючих там менше 12%, а фахівці були змушені "потинятися по світу" в пошуках чипів і програмного забезпечення для створення ноутбука.

Нагадаємо, 24 серпня президент Білорусі, з території якої в Україну летять ракети, побажав українцям "мирного неба". Про аеродром на Гомельщині, де розташовуються ЗС РФ, глава РБ не згадав.