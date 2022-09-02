"Був голодним": білоруський студент розповів, чому написав "рятуйте" на зустрічі з Лукашенком

Першокурсник Білоруського університету Роман сказав, що його неправильно зрозуміли. Насправді він нібито не встиг поснідати і попросив таким чином допомоги у свого куратора.

Першокурсник Білоруського державного університету, який підняв під час вчорашньої зустрічі з Олександром Лукашенком блокнот із написом "рятуйте", розповів журналістам, що його неправильно зрозуміли. Про це пише білоруський портал "Точка".

Як повідомив студент Роман, який вивчає біотехнології у БДУ, він нібито не зміг повечеряти напередодні зустрічі з президентом і не встиг поснідати вранці, бо проспав, тому прийшов на захід голодним.

"До кінця трансляції відчуття в животі були зовсім погані. Я написав своєму куратору "Рятуйте" у месенджер, але він не відреагував. Тоді я й написав у блокноті", — повідомив журналістам Роман.

За його словами, саме в цей момент студент, який сидів попереду, почав ставити питання, тому камера повернулася до їхнього боку.

Роман також уточнив, що наприкінці відео, яке широко розійшлося в мережі, можна побачити, як він передає записку куратору, який сидів поперед нього.

Тепер білорус переживає, що це може негативно позначитися на його навчанні, оскільки відео викликало суспільний резонанс. Він наголосив, що дуже хоче "спокійно продовжити навчання".

Нагадаємо, вчора в мережі широко розійшлося відео з відкритого уроку "Історична пам'ять — дорога в майбутнє" за участю Олександра Лукашенка, під час якого студент підняв блокнот із написом "рятуйте". Зустріч тривала майже чотири години і транслювалася в ефірі білоруського державного ТБ.