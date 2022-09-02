Глава Еврокомиссии трагически потеряла любимую лошадь (фото)

Труп пони Долли, которая была очень дорога политику, в пятницу утром обнаружил ее муж: животное загрыз волк.

Глава Еврокомиссии 63-летняя Урсула фон дер Ляйен лишилась своей любимой лошади — пони Долли. Об этом сообщает Bild.

Известно, что Долли растерзал волк. Труп животного обнаружил муж Урсулы фон дер Ляйен в пятницу утром на пастбище в поместье Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония).

Еще одна лошадь находилась неподалеку и была напугана.

На место инцидента сразу прибыли сотрудник Сельскохозяйственной палаты и ветеринар. Они взяли образцы, которые помогут определить, был ли волк-убийца заражен бешенством.

Сама глава Еврокомиссии, которая многие годы держит у себя в поместье лошадей и пони, очень опечалена случившимся.

"Вся семья ужасно расстроена этой новостью", — сказала она журналистам.

Байхорн — горд в Нижней Саксонии, в котором у Урсулы фон дер Ляйен есть поместье. Политик проживает там с мужем и семерыми детьми с 2007 года. Также именно в этом городе она провела свое детство — с родителями.

К слову, всего несколько дней назад до того, как случился инцидент с Долли, неподалеку от Байхорна (приблизительно в шести километрах, — ред.) волки уже загрызли три пони.

[ + – ] Пони Урсулы фон дер Ляйен загрыз волк

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