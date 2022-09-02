Голова Єврокомісії трагічно втратила улюбленого коня (фото)

Труп поні Доллі, яка була дуже дорогою для політикині, в п'ятницю вранці виявив її чоловік: тварину загриз вовк.

Глава Єврокомісії 63-річна Урсула фон дер Ляєн втратила свого улюбленого коня — поні Доллі. Про це повідомляє Bild.

Відомо, що Доллі роздер вовк. Труп тварини виявив чоловік Урсули фон дер Ляєн у п'ятницю вранці на пасовищі у маєтку Бургдорф-Байнхорне (Нижня Саксонія).

Ще один кінь знаходився неподалік наляканим.

На місце інциденту одразу прибули співробітник Сільськогосподарської палати та ветеринар. Вони взяли зразки, які допоможуть визначити, чи вовк-вбивця заражений сказом.

Сама голова Єврокомісії, яка багато років тримає у себе в маєтку коней та поні, дуже засмучена подіями.

"Уся сім'я страшенно засмучена цією новиною", — сказала вона журналістам.

Байхорн — гордий у Нижній Саксонії, в якому Урсула фон дер Ляйєн має маєток. Політикиня проживає там із чоловіком та сімома дітьми з 2007 року. Також саме у цьому місті вона провела своє дитинство — з батьками.

До речі, лише кілька днів тому до того, як трапився інцидент з Доллі, неподалік Байхорна (приблизно за шість кілометрів, — ред.) вовки вже загризли три поні.

[ + – ] Поні Урсули фон дер Ляєн загриз вовк

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