Емманюель Макрон подарував королеві Єлизаветі скакуна на прізвисько "Дивовижний"

Це кавалерійський кінь і востаннє він брав участь у параді до Дня Перемоги в Парижі

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Королева Єлизавета продовжує приймати подарунки з нагоди платинового ювілею. І, звичайно, тому що всі знають про пристрасть Її Величності до коней та перегонів, саме ці тварини є одним із найпопулярніших подарунків. Про це пише Daily Mail.

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Президент Франції, Емманюель Макрон вже відправив свій презент королеві — "слухняного" кавалерійського коня на прізвисько Fabulous, що в перекладі означає "Дивовижний".

[ + – ] "Дивовижного" готують до відправки до нової господині

Дивовижний вже перетнув Ла-Манш і сьогодні, як очікують, його передадуть Королівському кавалерійському полку.

Цінна тварина часто з'являлася на публіці, і востаннє супроводжувала Макрона під час святкування Дня Перемоги в Парижі 8 травня.

[ + – ] "Дивовижний" у стайні Республіканської гвардії Фото: Соцсети

Семирічний сірий чистокровний мерин, французька кличка якого звучить, як "Фабюле де Мокур" переданий королеві під час офіційної церемонії у Віндзорському замку. Також, у комплекті з "Дивовижним" йдуть дороге сідло та шабля Республіканської гвардії.

Кінь був одним із 470 коней, які служили в Республіканській гвардії — елітному військовому підрозділі, який цілодобово охороняє президента Франції. Зазвичай коні в полку — коричневі та чорні, так що сірий "Дивовижний" виділявся і часто ніс на собі прапороносця.

Це подарунок повинен віддати належне любові королеви Єлизавети до Франції та її "пристрасть до верхової їзди, що походить з раннього дитинства".

"Наскільки я знаю, королева дуже любить сірих коней. Я впевнений, що ніщо не зробить її щасливішою", — сказав полковник Габріель Кортес, зазначивши, що "Дивовижний" дуже спокійна і "розумна" тварина.

Нагадаємо, раніше королева Єлизавета II вже отримала коня в подарунок від президента Азербайджану. Ільхам Алієв презентував їй рідкісного карабаського коня на прізвисько "Слава". Коней цієї породи дуже цінують за витривалість. Нещодавно така тварина продана за 14 тисяч фунтів стерлінгів.