Єлизавета ІІ отримала розкішний подарунок від президента Азербайджану (фото, відео)

Подарунок доставили прямо у Віндзорський замок разом із відповідними документами.

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На початку червня у Великій Британії та Країнах Співдружності розпочнуться масштабні святкування Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, проте вже зараз монарх приймає вітання та подарунки, одним з яких став карабахський скакун від президента Азербайджану Ільхама Алієва, повідомляє посольство Азербайджану у Великій Британії.

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Королева прийняла делегацію на чолі з президентом Федерації кінного спорту Азербайджану Ельчином Гулієвим у Віндзорському палаці в межах традиційного Королівського Віндзорського кінного шоу, яке відбувається у Великій Британії з 12 по 15 травня 2022 року.

Монарху, котра відома своєю любов'ю до коней, яку вона пронесла через усе життя, подарували коня на прізвисько Шохрат. Він був доставлений до Віндзорського замку і переданий разом із сертифікатом, що містить про нього всю інформацію.

Крім того, їй піднесли скульптури карабахського скакуна на прізвисько "Алхан" і дильбозького скакуна на прізвисько "Галхан", створені відомим азербайджанським скульптором Фаїком Гаджієвим.

[ + – ] Статуетки роботи азербайджанського скульптора Фаїка Гаджієва Фото: https://london.mfa.gov.az

Королева висловила подяку за подарунки та за традиційну участь у Королівській Віндзорській кінній виставці. Монарх із цікавістю стежить за виступами азербайджанських представників і рада такому знаку уваги до своєї персони.

Як зазначає видання "Азертадж", Шохрат — не перший карабахський скакун у стайні Її величності. Ще в 1956 році радянський лідер Никита Хрущов подарував Єлизаветі II карабахського скакуна на прізвисько "Заман", проте останній не був представлений Віндзорському палацу.

Королівське Віндзорське кінне шоу — захід, який королева любить найбільше. Навіть цьогоріч, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям і мобільністю, вона приїхала на стрибки та виглядала дуже щасливою. До того ж, один із коней з її стайні завоював трофей, який був вручений монарху.

До Єлизавети II на кінному шоу приєдналися онука, леді Луїза, дочка принца Едварда, і зірки кіно: Том Круз, Гелен Міррен і Деніел Льюїс. У перші дні на заході був герцогів Кембриджських.

Нагадаємо, королева пропустить кілька заходів у травні й один у червні через слабкість, довіривши представляти її старшим членам королівської родини — принцу Чарльзу та принцу Вільяму з дружинами.

Ми також писали про те, що на честь Платинового ювілею публіці покажуть деякі коштовності королеви, зокрема її коронаційну сукню. Виставки відбудуться у трьох замках на території Британії та Шотландії.