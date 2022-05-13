Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці

Королева мала по-справжньому щасливий вигляд та із задоволенням спілкувалася з гостями знаменитого кінного шоу. За 79 років вона жодного разу не пропустила цей захід.

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96-річна Єлизавета II, яка останнім часом пропускає багато державних заходів, чимало здивувала відвідувачів королівського Віндзорського кінного шоу, приїхавши туди на своєму Range Rover. При цьому вона мала по-справжньому радісний вигляд і постійно посміхалася, повідомляє Daily Mail.

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Монарх не пропускала це шоу останні 79 років, і цей рік не став винятком, незважаючи на те, що їй складно довго стояти. Тому вона спочатку віддала перевагу залишитися на пасажирському сидінні авто, розмовляючи з відвідувачами заходу, та спостерігала за кіньми на параді. Проте вже за годину вона повільно пройшла пару метрів до свого місця на трибуні, сівши між сином, принцом Едвардом, і Пенні Нетчбулл, графинею Маунтбеттен із Бірми.

Дружина Едуарда Софі, графиня Вессекська й улюблена невістка Єлизавети, теж була там, щоб підтримати монарха, чий гірський поні зайняв перше місце, забезпечивши їй трофей. Її Величність також із гордістю спостерігала за тим, як її онука, леді Луїза Віндзор, яка керувала каретою герцога Единбурзького, очолила парад, присвячений сторіччю Товариства фелл-поні.

[ + – ] Один із коней королеви завоював нагороду, яку вручили монарху Фото: Getty Images

Незабаром після цього королева без сторонньої допомоги підійшла до свого Range Rover, махаючи тріумфуючому натовпу, і повернулася до Віндзорського замку.

За кілька днів до заходу Єлизавета II таємно відвідала свої стайні у Віндзорі, але на першому дні шоу не була. У ньому беруть участь 14 її коней.

Востаннє монарха бачили на публіці, коли вона була присутня на службі, присвяченій пам'яті її покійного чоловіка, герцога Единбурзького, у березні з високопоставленими членами королівської родини.

Із жовтня минулого року вона практично не ходить без палиці. Вперше її побачили з нею на службі, присвяченій сторіччю Королівського британського легіону.

Раніше ми писали про те, що королева вперше з 1963 року пропустила церемонію відкриття парламенту. Замість неї з'явився принц Чарльз, який зійде на престол після смерті матері, а також її онук, принц Вільям.

Ми також розповідали про те, що на честь Платинового ювілею в трьох замках королеви покажуть частину її відомих коштовностей, а також сукню, в якій вона була в день коронації.