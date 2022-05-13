Елизавета II неожиданно появилась на публике

Королева выглядела по-настоящему счастливой и с удовольствием общалась с гостями знаменитого конного шоу. За 79 лет она ни разу не пропустила это мероприятие.

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96-летняя Елизавета II, которая в последнее время пропускает много государственных мероприятий, немало удивила посетителей королевского Виндзорского конного шоу, приехав туда на своем Range Rover. При этом она выглядела по-настоящему радостной и постоянно улыбалась, сообщает Daily Mail.

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Монарх не пропускала это шоу последние 79 лет, и этот год не стал исключением, несмотря на то, что ей сложно долго стоять. Поэтому она сначала предпочла остаться на пассажирском сиденье авто, разговаривая с посетителями мероприятия и наблюдала за лошадьми на параде. Однако уже через час она медленно прошла пару метров к своему месту на трибуне, сев между сыном, принцем Эдвардом, и Пенни Нэтчбулл, графиней Маунтбеттен из Бирмы.

Жена Эдуарда Софи, графиня Уэссекская, и любимая невестка Елизаветы, тоже была там, чтобы поддержать монарха, чей горный пони занял первое место, обеспечив ей трофей. Ее Величество также с гордостью наблюдала за тем, как ее внучка, леди Луиза Виндзор, управлявшая каретой герцога Эдинбургского, возглавила парад, посвященный столетию Общества фелл-пони.

[ + – ] Одна из лошадей королевы завоевала награду, которую вручили монарху Фото: Getty Images

Вскоре после этого королева без посторонней помощи подошла к своему Range Rover, махая ликующей толпе, и вернулась в Виндзорский замок.

За несколько дней до мероприятия Елизавета II тайно посетила свои конюшни в Виндзоре, но на первом дне шоу не присутствовала. В нем участвуют 14 ее лошадей.

В последний раз монарха видели на публике, когда она присутствовала на службе, посвященной памяти ее покойного мужа, герцога Эдинбургского, в марте с высокопоставленными членами королевской семьи.

С октября прошлого года она практически не ходит без трости. Впервые ее увидели с ней на службе, посвященной столетию Королевского британского легиона.

Ранее мы писали о том, что королева впервые с 1963 года пропустила церемонию открытия парламента. Вместо нее там появился принц Чарльз, который взойдет на престол после смерти матери, а также ее внук, принц Уильям.

Мы также рассказывали о том, что в честь Платинового юбилея в трех замках королевы покажут часть ее известных драгоценностей, а также платье, в котором она была в день коронации.