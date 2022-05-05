Королева нездужає: Єлизавета II пропустить чотири заходи поспіль

Монарх не зможе відвідати три садові вечірки в Букінгемському палаці й одну — в Единбурзі. Заходи передбачають тривале стояння на ногах, а для цього королева надто слабка.

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Стан здоров'я британської королеви, який помітно погіршився за останній рік, як і раніше, залишається не найкращим, у зв'язку з чим монарх стала все рідше з'являтися на заходах, де за протоколом бути зобов'язана. Проте зараз свої повноваження вона дедалі частіше делегує молодшим членам сім'ї, а сама вважає за краще залишатися в спокої. Так, Daily Mail із посиланням на Букінгемський палац повідомляє про те, що цього року королеви не буде на садових вечірках у Букінгемському палаці та Голірудгаусі (Едінбурзі).

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Три заходи в Букінгемському палаці відбудуться в наступні три середи цього місяця — 11, 18 та 25 травня, а в Голірудгаусі — 29 червня. Вони відбудуться вперше з 2019 року, оскільки дві останні були скасовані через пандемію коронавірусу, будуть присвячені Платиновому ювілею монарха, а гостями стануть люди, які зробили позитивний внесок у життя суспільства по всій Великій Британії.

"Її Величність Королева буде представлена ​​іншими членами королівської сім'ї на вечірках у саду цього року, подробиці про участь будуть підтверджені в належний час", — заявили представники двору.

Рішення Єлизавети II, найімовірніше, пов'язане з форматом вечірок: монарху довелося б стояти більше години та рухатися вздовж черги, вітаючи людей.

"Для королеви це гарне рішення не відвідувати вечірки в саду, тому що там їй доведеться дуже багато стояти", — зазначила королівська експертка Анджела Левін.

Наступного четверга, 12 травня, також відбудеться "Щорічна вечірка в саду Not Forgotten Association", яку проведе принцеса Анна, покровителька благодійної організації. Асоціація забезпечує розваги, дозвілля та відпочинок для поранених, хворих, а також для колишніх військовослужбовців чоловіків і жінок із обмеженими можливостями.

Через здоров'я королева Єлизавета II пропустила навіть Великодню службу, а також низку інших заходів. Замість неї на публіці з'являються герцоги Кембриджські, принц Чарльз із дружиною Каміллою, а також принцеса Анна.