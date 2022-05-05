Королеве нездоровится: Елизавета II пропустит четыре мероприятия подряд

Монарх не сможет посетить три садовых вечеринки в Букингемском дворце и одну – в Эдинбурге. Мероприятия предполагают длительное стояние на ногах, а для этого королева слишком слаба.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Состояние здоровья британской королевы, которое заметно ухудшилось за последний год, по-прежнему оставляет желать лучшего, в связи с чем монарх стала все реже появляться на мероприятиях, где по протоколу быть обязана. Однако сейчас свои полномочия она все чаще делегирует более молодым членам семьи, а сама предпочитает оставаться в покое. Так, Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец, сообщает о том, что в этом году королевы не будет на садовых вечеринках в Букингемском дворце и Холирудхаусе (Эдинбурге).

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Три мероприятия в Букингемском дворце состоятся в следующие три среды этого месяца — 11, 18 и 25 мая, а в Холирудхаусе – 29 июня. Они пройдут впервые с 2019 года, поскольку две последние были отменены из-за пандемии коронавируса, будут посвящены Платиновому юбилею монарха, а гостями станут люди, сделавшие положительный вклад в жизнь общества по всей Великобритании.

"Ее Величество Королева будет представлена ​​другими членами королевской семьи на вечеринках в саду в этом году, подробности об участии будут подтверждены в надлежащее время", – заявили представители двора.

Решение Елизаветы II, вероятнее всего, связано с форматом вечеринок: монарху пришлось бы стоять более часа и двигаться вдоль очереди, приветствуя людей.

"Для королевы это хорошее решение не посещать вечеринки в саду, так как там ей придется слишком много стоять", – отметила королевский эксперт Анджела Левин.

В следующий четверг, 12 мая, также состоится "Ежегодная вечеринка в саду Not Forgotten Association", которую проведет принцесса Анна, покровительница благотворительной организации. Ассоциация обеспечивает развлечения, досуг и отдых для раненых, больных, а также для бывших военнослужащих мужчин и женщин с ограниченными возможностями.

Из-за пошатнувшегося здоровья королева Елизавета II пропустила даже Пасхальную службу, а также ряд других мероприятий. Вместо нее на публике появляются герцоги Кембриджские, принц Чарльз с женой Камиллой, а также принцесса Анна.