Елизавета II получила роскошный подарок от президента Азербайджана (фото, видео)

Подарок доставили прямо в Виндзорский замок вместе с соответствующими документами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В начале июня в Великобритании и Странах Содружества начнутся масштабные празднования Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, однако уже сейчас монарх принимает поздравления и подарки, одним из которых стал карабахский скакун от президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает посольство Азербайджана в Великобритании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Королева приняла делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджана Эльчином Гулиевым в Виндзорском дворце в рамках традиционного Королевского Виндзорского конного шоу, которое проходит в Великобритании с 12 по 15 мая 2022 года.

Монарху, которая известна своей любовью к лошадям, которую она пронесла через всю жизнь, подарили коня по кличке Шохрат. Он был доставлен в Виндзорский замок и передан вместе с сертификатом, содержащим о нем всю информацию.

Кроме того, ей преподнесли скульптуры карабахского скакуна по кличке "Алхан" и дильбозского скакуна по кличке "Галхан", созданные известным азербайджанским скульптором Фаиком Гаджиевым.

[ + – ] Статуэтки работы азербайджанского скульптора Фаика Гаджиева Фото: https://london.mfa.gov.az

Королева выразила благодарность за подарки и за традиционное участие в Королевской Виндзорской конной выставке. Монарх с интересом следит за выступлениями азербайджанских представителей и рада такому знаку внимания к своей персоне.

Как отмечает издание "Азертадж", Шохрат – не первый карабахский скакун в конюшне Ее Величества. Еще в 1956 году советский лидер Никита Хрущев подарил Елизавете II карабахского скакуна по кличке "Заман", однако последний не был представлен Виндзорскому дворцу.

Королевское Виндзорское конное шоу – мероприятие, которое королева любит больше всего. Даже в этом году, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и мобильностью, она приехала на скачки и выглядела очень счастливой. Более того, одна из лошадей из ее конюшни завоевала трофей, который был вручен монарху.

К Елизавете II на конном шоу присоединились внучка, леди Луиза, дочь принца Эдварда, и звезды кино: Том Круз, Хелен Миррен и Дэниел Льюис. В первые дни на мероприятии не было герцогов Кембриджских.

Напомним, королева пропустит несколько мероприятий в мае и одно в июне из-за слабости, доверив представлять ее старшим членам королевской семью – принцу Чарльзу и принцу Уильяму с супругами.

Мы также писали о том, что в честь Платинового юбилея публике покажут некоторые драгоценности королевы, в том числе ее коронационное платье. Выставки пройдут в трех замках на территории Британии и Шотландии.