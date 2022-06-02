Эмманюэль Макрон подарил королеве Елизавете скакуна по кличке "Поразительный"

Это кавалерийский конь и в последний раз он принимала участие в параде к Дню Победы в Париже

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Королева Елизавета продолжает принимать подарки по случаю своего Платинового юбилея. И, конечно, так как все знают про страсть Ее Величества к лошадям и скачкам, то именно эти животные являются одним из самых популярных подарков. Об этом пишет Daily Mail.

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Президент Франции, Эмманюэль Макрон уже отправил свой презент королеве – "послушную" кавалерийскую лошадь по кличке Fabulous, что в переводе означает "Поразительный".

[ + – ] "Поразительного" готовят к отправке к новой хозяйке

Поразительный уже пересек Ла-Манш и сегодня, как ожидается, будет передан Королевскому кавалерийскому полку.

Ценное животное часто появлялось на публике, и в последний раз сопровождало Макрона во время празднования Дня Победы в Париже 8 мая.

[ + – ] "Поразительный" в конюшне Республиканской гвардии Фото: Соцсети

Семилетний серый чистокровный мерин, французская кличка которого звучит, как "Фабюле де Мокур" будет передан королеве во время официальной церемонии в Виндзорском замке. Также, в комплекте с "Поразительным" идут дорогое седло и сабля Республиканской гвардии.

Конь был одним из 470 лошадей, служивших в Республиканской гвардии — элитном воинском подразделении, круглосуточно охраняющем президента Франции. Обычно лошади в полку – коричневые и черные, так что серый "Поразительный" выделялся и часто нес на себе знаменосца.

Это подарок должен отдать должное любви королевы Елизаветы к Франции и ее "страсть к верховой езде, восходящую к раннему детству".

"Насколько я знаю, королева очень любит серых лошадей. Я уверен, что ничто не сделает ее счастливее", — сказал полковник Габриэль Кортес, отметив, что "Поразительный" очень спокойное и "мудрое" животное.

Напомним, ранее королева Елизавета II уже получила лошадь в подарок от президента Азербайджана. Ильхам Алиев презентовал ей редкого карабахского коня по кличке "Слава". Лошади этой породы очень ценятся за выносливость. Недавно подобное животное было продано за 14 тысяч фунтов стерлингов.