Самолет немецкого миллионера упал в море у берегов Латвии

На месте падения легкомоторного самолета уже нашли обломки, но не тела пассажиров

В Балтийское море у побережья Латвии упал легкомоторный самолет Cessna. На борту было четыре человека. Надежды найти их живыми почти нет. Об этом пишет Bild.

Причиной падения могла быть ошибка пилота, или же ему стало плохо за штурвалом. Cessna с бортовым номером OE-FGR была зарегистрирована в Австрии. Борт вылетел из Хереса, Испания и должен был приземлиться в Кельне, или Бонне.

Но вскоре после взлета пилот сообщил о проблемах с давлением в салоне. Затем контакт прервался вскоре за Пиренейским полуостровом.

Испанские и французские истребители вылетели для проверки ситуации. Но пилотам не удалось рассмотреть людей в кабине, или в салоне самолета. Попытки установить связь по радио также не увенчались успехом.

Журналисты выяснили, что борту находились двое мужчин и две женщины. По предварительным данным, это немецкий 72-летний миллионер Петер Гриземанн, владелец Griesemann Group и чартерной компании для частных самолетов — GG Rent, также на борту была его 68-летняя жена, его 26-летняя дочь Лиза и ее 27-летний бойфренд Пол.

[ + – ] Петер Гриземанн - немецкий бизнесмен Фото: bild.de

Петер сам пилотировал самолет.

Связь с самолетом-призраком прервалась накануне около 17.00 по немецкому времени.

Два истребителя Eurofighter вылетели с немецкой авиабазы ​​"Росток-Лааге", чтобы сопровождать Cessna и выяснить, что происходит. Однако, их попытки установить связь также не увенчались успехом. Затем эскорт самолета-призрака взял на себя датский истребитель F16. Пилоты стали свидетелями того, как самолет развернулся и упал у берегов Латвии около 19:45.

У берегов Латвии Cessna ушла в штопор и рухнула в Балтийское море.

[ + – ] Скриншот с моментом падения самолета Фото: Скриншот

Береговая охрана Швеции уже направила к месту крушения спасательные самолеты, катера и вертолет. Операция идет полным ходом, сообщил латвийский чиновник. Пассажирский паром Stena Line также убрали с маршрута, чтобы подготовить к возможной спасательной операции.

На месте крушения были обнаружены следы топлива и обломки, сообщил представитель Береговой охраны Швеции. По его мнению, надежды найти пассажиров и пилота живыми почти нет.

Эксперт по авиационной безопасности Ханс Кьялль сообщил шведскому информационному агентству TT, что из-за проблем с давлением в салоне пассажиры могли потерять сознание.

По словам эксперта, это может произойти быстро, особенно на высотах, где летают небольшие самолеты.

Напомним, ранее в ДТП на мосту погиб один из богатейших и влиятельнейших бизнесменов Индии. Миллиардер Саймон Мистри возглавлял компанию Tata, крупнейший конгломерат Индии с годовым доходом в 128 миллиардов долларов.