Літак німецького мільйонера впав у море біля берегів Латвії

На місці падіння легкомоторного літака вже знайшли уламки, але не тіла пасажирів.

У Балтійське море біля узбережжя Латвії впав легкомоторний літак Cessna. На борту було четверо людей. Надії знайти їх живими майже нема. Про це пише Bild.

Причиною падіння могла бути помилка пілота, або йому стало погано за штурвалом. Cessna з бортовим номером OE-FGR було зареєстровано в Австрії. Борт вилетів із Хереса, Іспанія і мав приземлитися в Кельні, або Бонні.

Але невдовзі після зльоту пілот повідомив про проблеми із тиском у салоні. Потім контакт урвався незабаром за Піренейським півостровом.

Іспанські та французькі винищувачі вилетіли для перевірки ситуації. Але пілотам не вдалося роздивитися людей у кабіні чи салоні літака. Спроби встановити зв'язок по радіо також не мали успіху.

Журналісти з'ясували, що борту перебували двоє чоловіків та дві жінки. За попередніми даними, це німецький 72-річний мільйонер Петер Гріземанн, власник Griesemann Group та чартерної компанії для приватних літаків — GG Rent, також на борту була його 68-річна дружина, його 26-річна дочка Ліза та її 27-річний бойфренд Пол.

[ + – ] Петер Гріземанн – німецький бізнесмен Фото: bild.de

Петер сам пілотував літак.

Зв'язок із літаком-примарою перервався напередодні близько 17:00 за німецьким часом.

Два винищувачі Eurofighter вилетіли з німецької авіабази "Росток-Лаазі", щоб супроводжувати Cessna та з'ясувати, що відбувається. Однак, їх спроби встановити зв'язок також не мали успіху. Потім ескорт літака-примари взяв на себе датський винищувач F16. Пілоти стали свідками того, як літак розвернувся і впав біля берегів Латвії близько 19:45.

Біля берегів Латвії Cessna пішла у штопор і впала в Балтійське море.

[ + – ] Скріншот з моменту падіння літака Фото: Скриншот

Берегова охорона Швеції вже направила до місця аварії рятувальні літаки, катери та гелікоптер. Операція активно триває, повідомив латвійський чиновник. Пасажирський пором Stena Line також прибрали з маршруту, щоб підготувати до можливої рятувальної операції.

На місці аварії було виявлено сліди палива та уламки, повідомив представник Берегової охорони Швеції. На його думку, надії знайти пасажирів та пілота живими майже немає.

Експерт з авіаційної безпеки Ханс К'ялль повідомив шведському інформаційному агентству TT, що через проблеми з тиском у салоні пасажири могли знепритомніти.

За словами експерта, це може статися швидко, особливо на висотах, де літають маленькі літаки.

Нагадаємо, раніше в ДТП на мосту загинув один із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів Індії. Мільярдер Саймон Містрі очолював компанію Tata, найбільший конгломерат Індії з річним доходом 128 мільярдів доларів.