"В метрах от катастрофы": в США пассажирский "Боинг" едва не столкнулся с Cessna (видео)
Пилот легкомоторного самолета уклонился в сторону и избежал столкновения. По словам бывшего сотрудника Госдепартамента Стива Гэньярда, лайнеры по ошибке оказались в одном районе над аэропортом Флориды.
Над аэропортом во Флориде два самолета едва избежали катастрофы, а произошедший инцидент удалось снять на видео, которое в Twitter опубликовал пилот Малик Кларк.
По результатам продолжающегося расследования выяснилось, что в прошлом месяце небольшой самолет Cessna пролетел в 150 метрах от Боинга-757, который совершал вылет из Международного аэропорта Орландо.
По словам пилота Малика Кларка, ему пришлось уклониться в сторону, чтобы избежать столкновения с крупным лайнером. В противном случае могла произойти воздушная катастрофа со множеством жертв.
"Я понимал, что что-то пошло не так, поэтому сразу же повернул направо и набрал максимальную высоту, потому что у "Боинга-757" скороподъемность гораздо выше, чем у самолета, на котором летел я", — объяснил пилот в интервью журналистам.
На снятой видеозаписи видно, что "Боинг" пролетел на достаточно близком расстоянии от небольшого самолета Cessna.
По словам пилота, он переключил частоты и не был на связи с диспетчерами в тот момент, когда под ним пролетел "Боинг". Таким образом, вопрос спасения обоих лайнеров и пассажиров зависел от него самого.
Без уклоняющегося маневра вероятность столкновения была бы достаточно высокой. По словам бывшего сотрудника Госдепартамента Стива Гэньярда, самолеты оказались в одном районе воздуха по чьей-то ошибке.
Напомним, что самолет немецкого миллионера упал в море у берегов Латвии. На месте падения найдены обломки, но без тел пассажиров.
Ранее Фокус сообщал, что Google Maps показали упавший в Австралии самолет. Пользователь сервиса заметил объект, похожий пассажирский лайнер в нескольких сотнях километров от города Порт-Дуглас.