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Мир

"В метрах от катастрофы": в США пассажирский "Боинг" едва не столкнулся с Cessna (видео)

Delta Boeing 757, боинг
Фото: Instagram | Delta Boeing 757

Пилот легкомоторного самолета уклонился в сторону и избежал столкновения. По словам бывшего сотрудника Госдепартамента Стива Гэньярда, лайнеры по ошибке оказались в одном районе над аэропортом Флориды.

Над аэропортом во Флориде два самолета едва избежали катастрофы, а произошедший инцидент удалось снять на видео, которое в Twitter опубликовал пилот Малик Кларк.

По результатам продолжающегося расследования выяснилось, что в прошлом месяце небольшой самолет Cessna пролетел в 150 метрах от Боинга-757, который совершал вылет из Международного аэропорта Орландо.

По словам пилота Малика Кларка, ему пришлось уклониться в сторону, чтобы избежать столкновения с крупным лайнером. В противном случае могла произойти воздушная катастрофа со множеством жертв.

"Боинг" пролетел на близком расстоянии от небольшого самолета Cessna.

"Я понимал, что что-то пошло не так, поэтому сразу же повернул направо и набрал максимальную высоту, потому что у "Боинга-757" скороподъемность гораздо выше, чем у самолета, на котором летел я", — объяснил пилот в интервью журналистам.

На снятой видеозаписи видно, что "Боинг" пролетел на достаточно близком расстоянии от небольшого самолета Cessna.

По словам пилота, он переключил частоты и не был на связи с диспетчерами в тот момент, когда под ним пролетел "Боинг". Таким образом, вопрос спасения обоих лайнеров и пассажиров зависел от него самого.

Небольшой самолет Cessna. самолет Cessna, легкомоторный самолет
Небольшой самолет Cessna.

Без уклоняющегося маневра вероятность столкновения была бы достаточно высокой. По словам бывшего сотрудника Госдепартамента Стива Гэньярда, самолеты оказались в одном районе воздуха по чьей-то ошибке.

Напомним, что самолет немецкого миллионера упал в море у берегов Латвии. На месте падения найдены обломки, но без тел пассажиров.

Ранее Фокус сообщал, что Google Maps показали упавший в Австралии самолет. Пользователь сервиса заметил объект, похожий пассажирский лайнер в нескольких сотнях километров от города Порт-Дуглас.