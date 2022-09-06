"У метрах від катастрофи": у США пасажирський "Боїнг" мало не зіткнувся з Cessna (відео)

Пілот легкомоторного літака ухилився убік і уникнув зіткнення. За словами колишнього співробітника Держдепартаменту Стіва Геньярда, лайнери помилково опинилися в одному районі над аеропортом Флориди.

Над аеропортом у Флориді два літаки ледве уникли катастрофи, а інцидент, що стався, вдалося зняти на відео, яке у Twitter опублікував пілот Малік Кларк.

За результатами розслідування з'ясувалося, що минулого місяця невеликий літак Cessna пролетів за 150 метрів від Боїнга-757, який здійснював виліт з Міжнародного аеропорту Орландо.

За словами пілота Маліка Кларка, йому довелося ухилитися убік, щоб уникнути зіткнення з великим лайнером. В іншому разі могла статися повітряна катастрофа з багатьма жертвами.

[ + – ] "Боїнг" пролетів на близькій відстані від невеликого літака Cessna

"Я розумів, що щось пішло не так, тому відразу ж повернув праворуч і набрав максимальну висоту, тому що у "Боїнга-757" скоропідйомність набагато вища, ніж у літака, на якому летів я", — пояснив пілот в інтерв'ю журналістам.

На знятому відеозаписі видно, що "Боїнг" пролетів на досить близькій відстані від невеликого літака Cessna.

За словами пілота, він перемикнув частоти і не був на зв'язку з диспетчерами у той момент, коли під ним пролетів "Боїнг". Так, питання порятунку обох лайнерів та пасажирів залежало від нього самого.

[ + – ] Невеликий літак Cessna

Без ухилення ймовірність зіткнення була б досить високою. За словами колишнього співробітника Держдепартаменту Стіва Геньярда, літаки опинилися в одному районі повітря через чиюсь помилку.

Нагадаємо, що літак німецького мільйонера впав у море біля берегів Латвії. На місці падіння знайдено уламки, але без тіл пасажирів.

Раніше Фокус повідомляв, що Google Maps показали літак, що впав в Австралії. Користувач сервісу помітив об'єкт, схожий на пасажирський лайнер за кількасот кілометрів від міста Порт-Дуглас.