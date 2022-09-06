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Світ

"У метрах від катастрофи": у США пасажирський "Боїнг" мало не зіткнувся з Cessna (відео)

Delta Boeing 757, боїнг
Фото: Instagram | Delta Boeing 757

Пілот легкомоторного літака ухилився убік і уникнув зіткнення. За словами колишнього співробітника Держдепартаменту Стіва Геньярда, лайнери помилково опинилися в одному районі над аеропортом Флориди.

Над аеропортом у Флориді два літаки ледве уникли катастрофи, а інцидент, що стався, вдалося зняти на відео, яке у Twitter опублікував пілот Малік Кларк.

За результатами розслідування з'ясувалося, що минулого місяця невеликий літак Cessna пролетів за 150 метрів від Боїнга-757, який здійснював виліт з Міжнародного аеропорту Орландо.

За словами пілота Маліка Кларка, йому довелося ухилитися убік, щоб уникнути зіткнення з великим лайнером. В іншому разі могла статися повітряна катастрофа з багатьма жертвами.

"Боїнг" пролетів на близькій відстані від невеликого літака Cessna

"Я розумів, що щось пішло не так, тому відразу ж повернув праворуч і набрав максимальну висоту, тому що у "Боїнга-757" скоропідйомність набагато вища, ніж у літака, на якому летів я", — пояснив пілот в інтерв'ю журналістам.

На знятому відеозаписі видно, що "Боїнг" пролетів на досить близькій відстані від невеликого літака Cessna.

За словами пілота, він перемикнув частоти і не був на зв'язку з диспетчерами у той момент, коли під ним пролетів "Боїнг". Так, питання порятунку обох лайнерів та пасажирів залежало від нього самого.

Невеликий літак Cessna. літак Cessna, легкомоторний літак
Невеликий літак Cessna

Без ухилення ймовірність зіткнення була б досить високою. За словами колишнього співробітника Держдепартаменту Стіва Геньярда, літаки опинилися в одному районі повітря через чиюсь помилку.

Нагадаємо, що літак німецького мільйонера впав у море біля берегів Латвії. На місці падіння знайдено уламки, але без тіл пасажирів.

Раніше Фокус повідомляв, що Google Maps показали літак, що впав в Австралії. Користувач сервісу помітив об'єкт, схожий на пасажирський лайнер за кількасот кілометрів від міста Порт-Дуглас.