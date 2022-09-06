В американском городе Мемфис похитили наследницу миллиардера Джозефа Оргилла

Элиза Флетчер работала учительницей, семья за ее возвращение предлагает 50 тысяч долларов

Полиция города Мемфис, США, расследует резонансное дело. Среди белого дня неизвестный похитил наследницу миллиардера Джозефа Оргилла прямо во время пробежки. Об этом пишет CNN.

34-летняя Элиза Флетчер работает младшей воспитательницей в детском саду, живет скромной жизнью, замужем и воспитывает двоих детей. Три дня назад она, как обычно, вышла на пробежку в четыре утра. Мимо нее проехал черный внедорожник, потом из него вышел мужчина, подбежал к Элизе и затолкал ее в автомобиль.

[ + – ] Последний снимок Элизы Флетчер Фото: The New York Post

Полиция уже арестовала подозреваемого, афроамериканца Клеоту Абстона. У его дома стоял внедорожник GMC Terrain, на котором, предположительно, и ехал похититель Элизы. Также на месте похищения нашли обувь с его ДНК.

В показаниях под присягой говорится, что Абстон попытался бежать после того, как маршалы США обнаружили его поблизости. Его обвинили в похищении человека с особо отягчающими обстоятельствами и подделке улик. Согласно тюремным записям, подозреваемый содержится в тюрьме округа Шелби под залогом в размере 500 000 долларов и должен предстать перед судом во вторник. Неизвестно, есть ли у него адвокат.

[ + – ] Клеота Абстон, арестованный по делу о похищении Фото: The New York Post

Абстон ранее отбывал тюремный срок за похищение при отягчающих обстоятельствах более 20 лет назад.

В ноябре 2001 года он признал себя виновным по обвинению в похищении человека при особо отягчающих обстоятельствах. Согласно протоколам суда, он был освобожден в ноябре 2020 года.

Но сама Элиза пока не найдена. Полиция обнаружила тело неподалеку от места похищения, но пока не сообщает о находке никаких подробностей.

[ + – ] Неподалеку от места похищения Элизы Флетчер, нашли тело

На опубликованных полицией фотографиях видно, как Элиза Флетчер бежит по улицам рядом с Мемфисским университетом. В последний раз ее видели в розовом спортивном топе и фиолетовых шортах.

Ее семья предлагает вознаграждение в размере 50 000 долларов через CrimeStoppers за информацию, ведущую к аресту по делу, сообщает WHBQ.

[ + – ] Элиза Флетчер - наследница миллиардного состояния Фото: The New York Post

"Мы с нетерпением ждем благополучного возвращения Элизы и надеемся, что эта награда поможет полиции поймать тех, кто совершил это преступление", — говорится в заявлении ее семьи.

Дедушка Элизы Флетчер, миллиардер Джозеф Оргилл III, умер в 2018 году. Он руководил Orgill Inc. По данным Forbes, Orgill является крупнейшим в стране независимым дистрибьютором оборудования и товаров для дома. Это 143-я по величине частная компания в стране с выручкой в ​​2021 году в размере 3,2 миллиарда долларов. И именно Элиза является наследницей состояния.

Напомним, накануне стали известны подробности крушения легкомоторного самолета у берегов Латвии. В Балтийское море рухнул самолет, пилотируемый немецким миллионером Петером Гриземанном. На борту также были его жена и дочь с бойфрендом.