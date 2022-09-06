В американському місті Мемфіс викрали спадкоємницю мільярдера Джозефа Оргілла
Еліза Флетчер працювала вчителькою, сім'я за її повернення пропонує 50 тисяч доларів.
Поліція міста Мемфіс, що в США, розслідує резонансну справу. Серед білого дня невідомий викрав спадкоємницю мільярдера Джозефа Оргілла просто під час пробіжки. Про це пише CNN.
34-річна Еліза Флетчер працює молодшою вихователькою в дитячому садку, живе скромним життям, одружена та виховує двох дітей. Три дні тому вона, як завжди, вийшла на пробіжку о четвертій ранку. Повз неї проїхав чорний позашляховик, потім із нього вийшов чоловік, підбіг до Елізи та заштовхав її в автомобіль.
Поліція вже заарештувала підозрюваного, афроамериканця Клеота Абстона. Біля його будинку стояв позашляховик GMC Terrain, на якому, ймовірно, і їхав викрадач Елізи. Також на місці викрадення знайшли взуття з його ДНК.
У свідченнях під присягою йдеться про те, що Абстон спробував утекти після того, як маршали США виявили його поблизу. Його звинуватили у викраденні людини з особливо обтяжливими обставинами та підробкою доказів. Згідно з тюремними записами, підозрюваний утримується у в'язниці округу Шелбі під заставу в розмірі 500 000 доларів і має постати перед судом у вівторок. Невідомо, чи має він адвоката.
Абстон раніше відбував тюремний термін за викрадення за обтяжувальних обставин понад 20 років тому.
У листопаді 2001 року він визнав себе винним за звинуваченням у викраденні людини за особливо обтяжливих обставин. Згідно з протоколами суду, його звільнили в листопаді 2020 року.
Але саму Елізу поки що не знайшли. Поліція виявила тіло неподалік від місця викрадення, але поки не повідомляє про знахідку жодних подробиць.
На опублікованих поліцією фотографіях видно, як Еліза Флетчер біжить вулицями поряд із Мемфіським університетом. Востаннє її бачили в рожевому спортивному топі та фіолетових шортах.
Її сім'я пропонує винагороду в розмірі 50 000 доларів через CrimeStoppers за інформацію, яка веде до арешту в справі, повідомляє WHBQ.
"Ми з нетерпінням чекаємо на благополучне повернення Елізи та сподіваємося, що ця нагорода допоможе поліції зловити тих, хто вчинив цей злочин", — ідеться в заяві її сім'ї.
Дідусь Елізи Флетчер, мільярдер Джозеф Оргілл III, помер у 2018 році. Він керував Orgill Inc. За даними Forbes, Orgill є найбільшим у країні незалежним дистриб'ютором обладнання й товарів для дому. Це 143-я за величиною приватна компанія в країні з виручкою у 2021 році в розмірі 3,2 мільярда доларів. І саме Еліза є спадкоємицею статку.
Нагадаємо, напередодні стали відомі подробиці аварії легкомоторного літака біля берегів Латвії. У Балтійське море впав літак, який пілотував німецький мільйонер Петер Гріземанн. На борту також були його дружина й дочка з бойфрендом.