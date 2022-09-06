В американському місті Мемфіс викрали спадкоємницю мільярдера Джозефа Оргілла

Еліза Флетчер працювала вчителькою, сім'я за її повернення пропонує 50 тисяч доларів.

Поліція міста Мемфіс, що в США, розслідує резонансну справу. Серед білого дня невідомий викрав спадкоємницю мільярдера Джозефа Оргілла просто під час пробіжки. Про це пише CNN.

34-річна Еліза Флетчер працює молодшою вихователькою в дитячому садку, живе скромним життям, одружена та виховує двох дітей. Три дні тому вона, як завжди, вийшла на пробіжку о четвертій ранку. Повз неї проїхав чорний позашляховик, потім із нього вийшов чоловік, підбіг до Елізи та заштовхав її в автомобіль.

[ + – ] Останній знімок Елізи Флетчер Фото: The New York Post

Поліція вже заарештувала підозрюваного, афроамериканця Клеота Абстона. Біля його будинку стояв позашляховик GMC Terrain, на якому, ймовірно, і їхав викрадач Елізи. Також на місці викрадення знайшли взуття з його ДНК.

У свідченнях під присягою йдеться про те, що Абстон спробував утекти після того, як маршали США виявили його поблизу. Його звинуватили у викраденні людини з особливо обтяжливими обставинами та підробкою доказів. Згідно з тюремними записами, підозрюваний утримується у в'язниці округу Шелбі під заставу в розмірі 500 000 доларів і має постати перед судом у вівторок. Невідомо, чи має він адвоката.

[ + – ] Клеота Абстон, заарештований у справі про викрадення Фото: The New York Post

Абстон раніше відбував тюремний термін за викрадення за обтяжувальних обставин понад 20 років тому.

У листопаді 2001 року він визнав себе винним за звинуваченням у викраденні людини за особливо обтяжливих обставин. Згідно з протоколами суду, його звільнили в листопаді 2020 року.

Але саму Елізу поки що не знайшли. Поліція виявила тіло неподалік від місця викрадення, але поки не повідомляє про знахідку жодних подробиць.

[ + – ] Неподалік місця викрадення Елізи Флетчер знайшли тіло

На опублікованих поліцією фотографіях видно, як Еліза Флетчер біжить вулицями поряд із Мемфіським університетом. Востаннє її бачили в рожевому спортивному топі та фіолетових шортах.

Її сім'я пропонує винагороду в розмірі 50 000 доларів через CrimeStoppers за інформацію, яка веде до арешту в справі, повідомляє WHBQ.

[ + – ] Еліза Флетчер — спадкоємиця мільярдного статку Фото: The New York Post

"Ми з нетерпінням чекаємо на благополучне повернення Елізи та сподіваємося, що ця нагорода допоможе поліції зловити тих, хто вчинив цей злочин", — ідеться в заяві її сім'ї.

Дідусь Елізи Флетчер, мільярдер Джозеф Оргілл III, помер у 2018 році. Він керував Orgill Inc. За даними Forbes, Orgill є найбільшим у країні незалежним дистриб'ютором обладнання й товарів для дому. Це 143-я за величиною приватна компанія в країні з виручкою у 2021 році в розмірі 3,2 мільярда доларів. І саме Еліза є спадкоємицею статку.

Нагадаємо, напередодні стали відомі подробиці аварії легкомоторного літака біля берегів Латвії. У Балтійське море впав літак, який пілотував німецький мільйонер Петер Гріземанн. На борту також були його дружина й дочка з бойфрендом.