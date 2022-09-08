Врачи обеспокоены здоровьем Королевы Елизаветы, она будет под медицинским наблюдением
На фоне заявлений о состоянии здоровья Елизаветы II принц Чарльз отправился к ней и находится рядом. Принц Уильямс также едет к монарху во дворец Балмарол.
Врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II. Ей порекомендовали оставаться под постоянным медицинским наблюдением. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает британское издание The Guardian.
"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — сообщили представители монарха.
Однако отмечается, что королеве по-прежнему комфортно находится в замке Балморал в Шотландии.
Опасения по поводу здоровья монарха обострились, когда 7 сентября она отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета. Тогда врачи порекомендовали ей отдыхать.
На фоне заявлений об обострении проблем со здоровьем Елизаветы II сообщается, что ее сын принц Чарльз отправился к королеве и находится рядом с ней. Внук принц Уильямс также едет к монарху во дворец Балмарол.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также отреагировала на тревожные сообщения о состоянии главы Великобритании.
"Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей", — написала она в Twitter.
В последний раз Елизавета II появлялась на публике 6 сентября, когда принимала уже бывшего и нынешнего премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс в своей шотландской резиденции.
7 сентября королева отменила запланированное виртуальное заседание тайного совета.
"После вчерашнего дня Ее Величество сегодня днем приняла совет врачей отдохнуть. Это означает, что заседание тайного совета, которое должно было состояться сегодня вечером, будет перенесено", — заявлял Букингемский дворец.
Напомним, 6 сентября сообщалось, что врачи рекомендовали королеве воздержаться от путешествий на большие расстояния из-за проблем со здоровьем и мобильностью. Поэтому встреча с Лиз Трасс и Борисом Джонсоном состоялась не в Лондоне, а поместье Балморал в Абердиншире.