Врачи обеспокоены здоровьем Королевы Елизаветы, она будет под медицинским наблюдением

На фоне заявлений о состоянии здоровья Елизаветы II принц Чарльз отправился к ней и находится рядом. Принц Уильямс также едет к монарху во дворец Балмарол.

Врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II. Ей порекомендовали оставаться под постоянным медицинским наблюдением. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает британское издание The Guardian.

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", — сообщили представители монарха.

Однако отмечается, что королеве по-прежнему комфортно находится в замке Балморал в Шотландии.

Опасения по поводу здоровья монарха обострились, когда 7 сентября она отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета. Тогда врачи порекомендовали ей отдыхать.

На фоне заявлений об обострении проблем со здоровьем Елизаветы II сообщается, что ее сын принц Чарльз отправился к королеве и находится рядом с ней. Внук принц Уильямс также едет к монарху во дворец Балмарол.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также отреагировала на тревожные сообщения о состоянии главы Великобритании.

"Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей", — написала она в Twitter.

В последний раз Елизавета II появлялась на публике 6 сентября, когда принимала уже бывшего и нынешнего премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс в своей шотландской резиденции.

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7 сентября королева отменила запланированное виртуальное заседание тайного совета.

"После вчерашнего дня Ее Величество сегодня днем ​​приняла совет врачей отдохнуть. Это означает, что заседание тайного совета, которое должно было состояться сегодня вечером, будет перенесено", — заявлял Букингемский дворец.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что врачи рекомендовали королеве воздержаться от путешествий на большие расстояния из-за проблем со здоровьем и мобильностью. Поэтому встреча с Лиз Трасс и Борисом Джонсоном состоялась не в Лондоне, а поместье Балморал в Абердиншире.