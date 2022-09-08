Лікарі стурбовані здоров'ям Королеви Єлизавети, вона буде під медичним наглядом

На тлі заяв про стан здоров'я Єлизавети II принц Чарльз вирушив до неї і перебуває поряд. Принц Вільямс також їде до монарха до палацу Балмарол.

Лікарі стурбовані станом здоров'я 96-річної королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Їй рекомендували залишатися під постійним медичним наглядом. Про це повідомили у Букінгемському палаці, передає британське видання The Guardian.

"Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом", — повідомили представники монарха.

Однак зазначається, що королеві, як і раніше, комфортно знаходиться в замку Балморал у Шотландії.

Побоювання щодо здоров'я монарха загострилися, коли 7 вересня вона відмовилася від участі у віртуальному засіданні таємної ради. Тоді лікарі порадили їй відпочивати.

На тлі заяв про загострення проблем зі здоров'ям Єлизавети II повідомляється, що її син принц Чарльз вирушив до королеви і перебуває поряд із нею. Онук принц Вільямс також їде до монарха до палацу Балморал.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс також відреагувала на тривожні повідомлення про стан глави Великої Британії.

"Уся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу сьогодні в обід. Мої думки — і думки людей по всьому Сполученому Королівству зараз з Її Величністю Королевою та її родиною", — написала вона у Twitter.

Востаннє Єлизавета II з'являлася на публіці 6 вересня, коли приймала вже колишнього та нинішнього прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс у своїй шотландській резиденції.

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7 вересня королева скасувала заплановане віртуальне засідання таємної ради.

"Після вчорашнього дня Її Величність сьогодні вдень прийняла пораду лікарів відпочити. Це означає, що засідання таємної ради, яке мало відбутися сьогодні ввечері, буде перенесено", — заявляв Букінгемський палац.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що лікарі рекомендували королеві утриматися від подорожей на великі відстані через проблеми зі здоров'ям та мобільністю. Тому зустріч із Ліз Трасс та Борисом Джонсоном відбулася не в Лондоні, а маєток Балморал в Абердінширі.