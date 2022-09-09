"Спарринг с женой": Владимир Соловьев не объяснил, откуда на лице кровоподтеки и ссадины

Личный тренер телеведущего не исключил, что повреждения ему нанесла жена. На запрос журналистов Соловьев ответил, что это не их собачье дело, и что у них нет более важных дел в жизни.

Главный транслятор идей российского президента телеведущий Владимир Соловьев, которого "Запад пытается убить", отказался объяснить, почему на лице были следы повреждений — ссадины и припухлости. Об этом сообщает Ura.ru.

Ведущий телешоу на российских каналах, который неоднократно призывал нанесли ядерный удар по Великобритании, в резкой форме ответил на вопрос о причинах появления рассечения над левой бровью и ссадин на лице.

Отец восьми детей, призывающий к продолжению войны в Украины якобы для защиты мирного населения Донбасса, прокомментировал запрос журналистов после того, как в эфире своего шоу он вышел с повреждениями на лице, которые были видны под гримом.

"Неужели вам больше нечем заняться в жизни, кроме этого? А) это не ваше собачье дело, б) скажите своим читателям, пусть смотрят мои трансляции. Все в порядке", — так ответил Соловьев.

Высказываются предположения, что 59-летний телеведущий мог получить травмы на тренировке. Соловьев — давний поклонник восточных единоборств (обладатель черного пояса по карате) и, в частности, системы так называемого бесконтактного боя, разработанной личным тренером Михаилом Рябко. Суть системы в том, чтобы предугадывать действия соперника.

По словам тренера, Соловьев действительно недавно был на тренировке и проводил спарринг.

"Возможно, что-то такое вылезло на лице, но вряд ли, потому что Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет", — сказал тренер журналиста, добавив в конце беседы, что, возможно, Соловьев получил травмы во время спарринга с женой.

[ + – ] Владимир Соловьев с третьей женой Эльгой Сэпп.

Ранее Фокус сообщал, что Путин уснул на совещании по вопросам туризма, которое проводилось на Дальнем Востоке. Докторам российский президент жаловался на усталость и одышку.

Относительно войны в Украине Путин заявил, что "ничего не начинали, но пытаемся закончить", а события в Украине должны в конечном счете укрепить Россию и внешне, и внутренне.