"Спарринг с женой": Владимир Соловьев не объяснил, откуда на лице кровоподтеки и ссадины
Личный тренер телеведущего не исключил, что повреждения ему нанесла жена. На запрос журналистов Соловьев ответил, что это не их собачье дело, и что у них нет более важных дел в жизни.
Главный транслятор идей российского президента телеведущий Владимир Соловьев, которого "Запад пытается убить", отказался объяснить, почему на лице были следы повреждений — ссадины и припухлости. Об этом сообщает Ura.ru.
Ведущий телешоу на российских каналах, который неоднократно призывал нанесли ядерный удар по Великобритании, в резкой форме ответил на вопрос о причинах появления рассечения над левой бровью и ссадин на лице.
Отец восьми детей, призывающий к продолжению войны в Украины якобы для защиты мирного населения Донбасса, прокомментировал запрос журналистов после того, как в эфире своего шоу он вышел с повреждениями на лице, которые были видны под гримом.
"Неужели вам больше нечем заняться в жизни, кроме этого? А) это не ваше собачье дело, б) скажите своим читателям, пусть смотрят мои трансляции. Все в порядке", — так ответил Соловьев.
Высказываются предположения, что 59-летний телеведущий мог получить травмы на тренировке. Соловьев — давний поклонник восточных единоборств (обладатель черного пояса по карате) и, в частности, системы так называемого бесконтактного боя, разработанной личным тренером Михаилом Рябко. Суть системы в том, чтобы предугадывать действия соперника.
По словам тренера, Соловьев действительно недавно был на тренировке и проводил спарринг.
"Возможно, что-то такое вылезло на лице, но вряд ли, потому что Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет", — сказал тренер журналиста, добавив в конце беседы, что, возможно, Соловьев получил травмы во время спарринга с женой.
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