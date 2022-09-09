Особистий тренер телеведучого не виключив, що ушкодження йому завдала дружина. На запит журналістів Соловйов відповів, що це не їхня собача справа та що в них немає важливіших справ у житті.

Головний транслятор ідей російського президента телеведучий Володимир Соловйов, якого "Захід намагається вбити", відмовився пояснити, чому на обличчі були сліди ушкоджень — садна та припухлості. Про це повідомляє Ura.ru.

Ведучий телешоу на російських каналах, який неодноразово закликав завдали ядерного удару по Великобританії, у різкій формі відповів на запитання про причини появи розтину над лівою бровою та садна на обличчі.

Батько восьми дітей, який закликає до продовження війни в Україні нібито для захисту мирного населення Донбасу, прокоментував запит журналістів після того, як в ефірі свого шоу він вийшов із пошкодженнями на обличчі, які були видно під гримом.

"Невже вам більше нема чим зайнятися в житті, крім цього? А) це не ваша собача справа, б) скажіть своїм читачам, нехай дивляться мої трансляції. Все гаразд", — так відповів Соловйов.

Висловлюються припущення, що 59-річний телеведучий міг зазнати травм на тренуванні. Соловйов — давній шанувальник східних єдиноборств (володар чорного поясу з карате) й зокрема системи так званого безконтактного бою, розробленої особистим тренером Михайлом Рябком. Суть системи полягає в тому, щоб передбачати дії суперника.

За словами тренера, Соловйов справді нещодавно був на тренуванні та проводив спаринг.

"Можливо, щось таке вилізло на обличчі, але навряд чи, тому що Володимир такий мужик, що сам на кого хочеш насяде", — сказав тренер журналіста, додавши наприкінці бесіди, що, можливо, Соловйов отримав травми під час спарингу з дружиною.

[ + – ] Володимир Соловйов із третьою дружиною Ельгою Сепп

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