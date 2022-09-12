Похороны Елизаветы II: как выглядит гроб королевы, который доставили в Эдинбург (фото, видео)

Тело монархини покоится в гробу, который накрыли Королевским штандартом и украсили венком из роз, фрезий, хризантем, розмарина и белого вереска.

В понедельник, 12 сентября, гроб с телом королеве Великобритании Елизаветы ІІ привезли из Балморала, где она умерла, в Эдинбург. Фото траурной процессии, катафалка и гроба монархини опубликовал The Guardian.

Известно, что гроб с телом монархини прибыл в собор Святого Джайлса в Эдинбурге. Королевский гроб задрапировали Королевским штандартом и украсили венком из белых цветов: роз, фрезий, хризантем, розмарина и белого вереска.

На крышку гроба положили корону.

В толпе, мимо которой проезжал катафалк с телом Елизаветы ІІ, слышались выкрики: "Боже, благослови королеву!". Некоторые люди аплодировали.

Около 15:00 по местному времени похоронная процессия с телом королевы Елизаветы II из Холирудского дворца прибыла в Эдинбургский собор.

Гроб подняли из катафалка и внесли в собор. На гроб положили корону Шотландии. В начале службы благодарения королеве преподобный Калум МакЛауд приветствовал королевскую семью. Заупокойную службу сопровождали музыкальные произведения Баха, Берда, Перселла и Таллиса.

В погребальной службе приняли участие король и королева-консорт, герцог Йоркский, а также граф и графиня Уэссекские. Также у гроба монархини заметили главу британского парламента Лиз Трасс и первого министра Шотландии.

Полчаса назад служба подошла к концу и завершилась национальным гимном. Король и члены королевской семьи покидают собор Святого Джайлса.

Гроб с телом королевы пробудет в соборе в течение суток.

[ + – ] Представители общественности собираются, чтобы проводить Елизавету ІІ в последний путь Фото: Getty Images

Напомним, накануне, 11 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II увезли из Балморала в Эдинбург. Тысячи людей выстроились в очередь на пути следования машин, чтобы попрощаться с Ее Величеством.

Фокус также писал о том, что в Киеве хотят поставить памятник умершей королеве Великобритании Елизавете II. Монархиня может заменить советского комдива Николая Щорса, памятник которому с 1954 года стоит неподалеку железнодорожного вокзала в столице.