Похорон Єлизавети II: як виглядає труна королеви, яку доставили до Единбурга (фото, відео)

Тіло монархині спочиває у труні, яку накрили Королівським штандартом і прикрасили вінком із троянд, фрезій, хризантем, розмарину та білого вересу.

У понеділок, 12 вересня, труну з тілом королеві Великої Британії Єлизавети ІІ привезли з Балморалу, де вона померла, до Единбурга. Фото траурної процесії, катафалка та труни монархині опублікував The Guardian.

Відомо, що труна з тілом монархині прибула до собору Святого Джайлса в Единбурзі. Королівську труну задрапірували Королівським штандартом і прикрасили вінком із білих квітів: троянд, фрезій, хризантем, розмарину та білого вересу.

На кришку труни поклали корону.

У натовпі, повз який проїжджав катафалк з тілом Єлизавети ІІ, чулися вигуки: "Боже, благослови королеву!". Деякі люди аплодували.

Близько 15:00 за місцевим часом похоронна процесія з тілом королеви Єлизавети ІІ з палацу Холіруд прибула в Единбурзький собор.

Труну підняли з катафалка та внесли до собору. На труну поклали корону Шотландії. На початку служби подяки королеві преподобний Калум МакЛауд привітав королівську родину. Заупокійну службу супроводжували музичні твори Баха, Берда, Перселла та Талліса.

У похоронній службі взяли участь король та королева-консорт, герцог Йоркський, а також граф та графиня Уессекські. Також біля труни монархині помітили голову британського парламенту Ліз Трасс та першого міністра Шотландії.

Пів години тому служба добігла кінця і завершилася національним гімном. Король та члени королівської родини залишають собор Святого Джайлса.

Труна з тілом королеви пробуде в соборі протягом доби.

[ + – ] Представники громадськості збираються проводити Єлизавету ІІ в останній шлях Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, труну з тілом королеви Єлизавети II відвезли з Балморалу до Единбурга. Тисячі людей вишикувалися в чергу на шляху проходження машин, щоб попрощатися з Її Величністю.

Фокус також писав про те, що у Києві хочуть поставити пам'ятник померлої королеві Великобританії Єлизаветі II. Монархиня може замінити радянського комдива Миколу Щорса, пам'ятник якому з 1954 року стоїть неподалік залізничного вокзалу у столиці.