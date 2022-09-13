В Австралии кенгуру до смерти избил своего владельца (фото, видео)

В последние несколько лет нападения сумчатых участились. Но это первый почти за сто лет задокументированный случай с летальным исходом.

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Жители австралийского города Олбани нашли мертвым своего 77-летнего соседа, который, очевидно, стал жертвой нападения кенгуру. Об этом сообщает WFMZ.

Сотрудники экстренной службы прибыли к месту происшествия, однако медики не смогли сразу попасть в помещение и осмотреть мужчину, свирепое животное им помешало. Полицейским пришлось застрелить кенгуру, так как было решено, что он представлял угрозу спасателям.

Полиция считает, что мужчина держал дикое животное в качестве домашнего питомца, а спустя некоторое время кенгуру на него напал и убил.

"Кенгуру представлял угрозу сотрудникам спасательной службы и пришедшие полицейские были вынуждены его застрелить", — заявили в пресс-службе полиции Западной Австралии.

В Австралии действуют юридические ограничения в том, что касается содержания диких животных в домовладениях. Но у полиции нет сведений относительно того, было ли у погибшего соответствующее разрешение.

По словам Тани Ирвин, которая занимается сумчатыми в центре австралийских животных города Перт, власти штата крайне редко выдают подобные разрешения.

"Судя по всему, это был крупный взрослый самец. Они могут проявлять агрессию, как правило, им плохо живется в неволе", — пояснила зоозащитница.

Нападения Кенгуру

Хотя нападения кенгуру в Австралии случались и прежде, это первый задокументированный случай с летальным исходом за последние без малого сто лет.

В 1936 году 38-летний Уильям Крукшанк погиб во время схватки с животным, у мужчины была сломана челюсть и обширные повреждения головы.

В последние несколько лет на Зеленом континенте было множество случаев, когда людям приходилось сталкиваться с кенгуру на улицах.

Эти сумчатые животные обладают рядом бойцовских навыков. Могут прыгать в высоту на 3 метра и на 12 метров в длину. Развивают скорость до 56 км/ч.

[ + – ] В 2016 году житель Австралии спас собаку, нокаутировав кенгуру в отдаленной территории Аутбэк.

Их передние лапы с когтями напоминают руки человека, ими животное держит жертву и наносит удар мощными задними конечностями. Такой прием кенгуру использует и опираясь на хвост.

[ + – ] Кенгуру обладает мощными когтями.

Напомним, что под Харьковом из-за обстрелов погибли два кенгуру. В дальнейшем часть выживших животных перевезли в дом владельца экопарка.

Ранее Фокус сообщал, что на берег Новой Зеландии вынесло гигантского кальмара. Эти моллюски обитают по всему миру, однако в естественной среде их можно увидеть крайне редко. До 2005 года не удавалось сделать даже фотографии.