В Австралії кенгуру до смерті побив свого власника (фото, відео)
В останні кілька років напади сумчастих почастішали. Але це перший майже за сто років задокументований випадок із летальним кінцем.
Жителі австралійського міста Олбані знайшли мертвим свого 77-річного сусіда, котрий, вочевидь, став жертвою нападу кенгуру. Про це повідомляє WFMZ.
Співробітники екстреної служби прибули до місця події, проте медики не змогли відразу потрапити в приміщення й оглянути чоловіка, тому що люта тварина їм завадила. Поліцейським довелося застрелити кенгуру, оскільки було вирішено, що він загрожував рятувальникам.
Поліція вважає, що чоловік тримав дику тварину як домашнього вихованця, а згодом кенгуру на нього напав і вбив.
"Кенгуру представляв загрозу співробітникам рятувальної служби, і поліцейські, які прийшли, були змушені його застрелити", — заявили в пресслужбі поліції Західної Австралії.
В Австралії діють юридичні обмеження щодо утримування диких тварин у домоволодіннях. Але поліція не має відомостей щодо того, чи був у загиблого відповідний дозвіл.
За словами Тані Ірвін, яка займається сумчастими в центрі австралійських тварин міста Перт, влада штату вкрай рідко видає подібні дозволи.
"Зважаючи на все, це був великий дорослий самець. Вони можуть виявляти агресію, як правило, їм погано живеться в неволі", — пояснила зоозахисниця.
Напади кенгуру
Хоча напади кенгуру в Австралії траплялися й раніше, це перший задокументований випадок із летальним кінцем за останні майже сто років.
1936 року 38-річний Вільям Крукшанк загинув під час сутички з твариною, у чоловіка була зламана щелепа та великі ушкодження голови.
В останні кілька років на Зеленому континенті було багато випадків, коли людям доводилося стикатися з кенгуру на вулицях.
Ці сумчасті тварини мають низку бійцівських навичок. Можуть стрибати у висоту на 3 метри та на 12 метрів у довжину. Розвивають швидкість до 56 км/год.
Їхні передні лапи з пазурами нагадують руки людини, ними тварина тримає жертву та завдає удару потужними задніми кінцівками. Такий прийом кенгуру використовує, спираючись на хвіст.
Нагадаємо, що під Харковом через обстріл загинули два кенгуру. Пізніше частину тварин, які вижили, перевезли в будинок власника екопарку.
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