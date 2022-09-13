В Австралії кенгуру до смерті побив свого власника (фото, відео)

В останні кілька років напади сумчастих почастішали. Але це перший майже за сто років задокументований випадок із летальним кінцем.

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Жителі австралійського міста Олбані знайшли мертвим свого 77-річного сусіда, котрий, вочевидь, став жертвою нападу кенгуру. Про це повідомляє WFMZ.

Співробітники екстреної служби прибули до місця події, проте медики не змогли відразу потрапити в приміщення й оглянути чоловіка, тому що люта тварина їм завадила. Поліцейським довелося застрелити кенгуру, оскільки було вирішено, що він загрожував рятувальникам.

Поліція вважає, що чоловік тримав дику тварину як домашнього вихованця, а згодом кенгуру на нього напав і вбив.

"Кенгуру представляв загрозу співробітникам рятувальної служби, і поліцейські, які прийшли, були змушені його застрелити", — заявили в пресслужбі поліції Західної Австралії.

В Австралії діють юридичні обмеження щодо утримування диких тварин у домоволодіннях. Але поліція не має відомостей щодо того, чи був у загиблого відповідний дозвіл.

За словами Тані Ірвін, яка займається сумчастими в центрі австралійських тварин міста Перт, влада штату вкрай рідко видає подібні дозволи.

"Зважаючи на все, це був великий дорослий самець. Вони можуть виявляти агресію, як правило, їм погано живеться в неволі", — пояснила зоозахисниця.

Напади кенгуру

Хоча напади кенгуру в Австралії траплялися й раніше, це перший задокументований випадок із летальним кінцем за останні майже сто років.

1936 року 38-річний Вільям Крукшанк загинув під час сутички з твариною, у чоловіка була зламана щелепа та великі ушкодження голови.

В останні кілька років на Зеленому континенті було багато випадків, коли людям доводилося стикатися з кенгуру на вулицях.

Ці сумчасті тварини мають низку бійцівських навичок. Можуть стрибати у висоту на 3 метри та на 12 метрів у довжину. Розвивають швидкість до 56 км/год.

[ + – ] У 2016 році житель Австралії врятував собаку, нокаутувавши кенгуру на віддаленій території Аутбек

Їхні передні лапи з пазурами нагадують руки людини, ними тварина тримає жертву та завдає удару потужними задніми кінцівками. Такий прийом кенгуру використовує, спираючись на хвіст.

[ + – ] Кенгуру має потужні пазурі

Нагадаємо, що під Харковом через обстріл загинули два кенгуру. Пізніше частину тварин, які вижили, перевезли в будинок власника екопарку.

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