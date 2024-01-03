Зірка, що обертається 14 разів за секунду, викинула хмару: вона в 46 разів більша за Сонячну систему

Високошвидкісна мертва зірка створила туманність, яку назвали на честь маленької сумчастої тварини з Австралії.

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Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, астрономи за допомогою наземних радіотелескопів виявили нову нову зірку, що мчить через космос зі швидкістю мільйонів кілометрів за годину й обертається 14 разів за секунду. Ця зірка створила хмару з газу, яка в 46 разів більша за Сонячну систему, але її назвали на честь крихітної сумчастої тварини Потору, яка живе в Австралії, пише Space.

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Астрономи виявили новий пульсар, який отримав назву PSR J1638-4713, що розташований на відстані 33 тисячі світлових років від нас. Ця нейтронна зірка, що швидко обертається, випускає сильний пульсарний вітер і створила так звану туманність пульсарного вітру, тобто газову хмару.

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Пульсар PSR J1638-4713 обертається так швидко, що робить приблизно 14 повних обертів за секунду. Вчені вважають, що це дуже молодий об'єкт, якому всього 24 тисячі років. Для порівняння: нашому Сонцю приблизно 4,5 млрд років.

Що стосується газової хмари, створюваної пульсаром, то вона має ширину 69 світлових років, а це в 46 разів більше за розмір Сонячної системи. Попри такий величезний розмір, туманність отримала назву Потору на честь крихітної сумчастої тварини, що живе в Австралії.

Такий вигляд має туманність пульсарного вітру в центрі Крабовидної туманності Фото: NASA

Пульсари — це різновид нейтронних зірок, які є ядрами померлих масивних зірок. Коли в такої зірки закінчилося паливо для підтримки термоядерного синтезу в ядрі, вона стиснулася до розмірів сфери діаметром приблизно 20 км. У результаті утворився настільки щільний об'єкт, що складається майже повністю з нейтронів, що столова ложка цієї матерії на Землі важила б приблизно 1 млрд тонн. Решта речовини масивної зірки полетіла в космос унаслідок вибуху наднової.

У підсумку нейтронна зірка, що володіє дуже швидким обертанням і сильним магнітним полем, почала випускати з певною періодичністю потоки випромінювання. Але навколо пульсара також залишилася хмара з газу, утворена вибухом наднової.

Пульсари — це різновид нейтронних зірок, які є ядрами померлих масивних зірок Фото: HiTech Wiki

Водночас сам пульсар почав викидати пульсарний вітер, що складається із заряджених частинок. Коли ці частинки зіткнулися з речовиною, викинутою після вибуху наднової, то утворилася туманність пульсарного вітру. Що далі частинки пульсарного вітру відлітають від мертвої зірки, то швидше вони втрачають свою енергію.

За словами вчених, вивчення світла, яке випускають туманності пульсарного вітру, дають уявлення про те, що відбувається в околицях пульсара й інших типів нейтронних зірок.

Науковці з'ясували, що хмара з газу під назвою Потору, нагадує форму комети, тобто вона має ядро та яскравий хвіст. Астрономи вважають, що це пов'язано з тим, що пульсар рухається попереду туманності Потору, яку він сам і створив, зі швидкістю приблизно 3,5 млн км/год.

Через це хмара з газу набуває форми, схожої на ту, яку набуває вода, коли по ній пливе катер із великою швидкістю.

Як уже писав Фокус, NASA показало 14-річний таймлапс Всесвіту. Космічний телескоп Фермі показав, який вигляд має Всесвіт і наш Чумацький Шлях у гамма-випромінюванні.