Неуместная реклама: лого похоронного бюро на катафалке Елизаветы II вызвало скандал (фото)

После наплыва возмущенных британцев сайт похоронной конторы не выдержал и дал сбой. Сотни пользователей были недовольны тем, что прямо возле гроба королевы значилась реклама ритуальных услуг.

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После возмущения общественности организаторы похорон британской королевы Елизаветы Второй заявили, что рекламный логотип похоронной конторы на катафалке, который перевозил тело королевы в Эдинбург, убрали при первой возможности. Об этом сообщает The Daily Mail.

Жители Великобритании заметили большую наклейку с названием похоронной конторы, когда в прошлое воскресенье катафалк Елизаветы II выехал из королевского замка Балморал в Шотландии.

Но ко времени, когда кортеж прибыл в столицу Шотландии, лого с него уже сняли.

[ + – ] Логотип похоронной конторы на королевском катафалке.

Вместе с тем, за поездкой кортежа через несколько городов Шотландии наблюдала 175-мильная телеаудитория, и интернет-пользователи раскритиковали организаторов за "безвкусную" рекламу.

"Бесстыдное поведение похоронной конторы", — написал один из пользователей. Другие удивлялись тому, как подобное вообще могло произойти.

[ + – ] "Интересно видеть имя директора Вильяма Перва на драпировке королевского гроба. Такая реклама традция?" — написал автор комментария.

[ + – ] Ужасный пример "случайной" бесплатной рекламы компании, могла бы быть повнимательней, или это "по королевскому распоряжению"?

После бурной реакции в соцсетях компания, допустимая эту оплошность, заявила, что логотип отклеили при первой же возможности во время остановки для заправки.

Несмотря на то, что у компании есть многолетний опыт организации похорон, рекламный логотип оказался прямо перед гробом королевы.

После этого сотни британцев принялась высказывать свое возмущение на сайте похоронной конторы, который не выдержал такого количества посетителей и рухнул. Сейчас работа сайта восстановлена, он встречает пользователей приветственной надписью: "Если вы доверяете William Purves, можете рассчитывать на высочайшие стандарты профессионализма, сочувственную заботу и по-настоящему отличный сервис".

Напомним, что на прощальной церемонии с Елизаветой II произошел скандал, связанный с принцем Эндрю. 22-летний футбольный фанат напомнил августейшей особе о его былых похождениях, нарушителя спокойствия скрутили местные бобби.

Ранее Фокус сообщал, что британская королева активно поддерживала Украину, хотя не могла делать резких политических заявлений. 96-летняя королева Великобритании Елизавета Вторая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.