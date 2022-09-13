Недоречна реклама: лого похоронного бюро на катафалку Єлизавети II викликало скандал (фото)

Після напливу обурених британців сайт похоронної контори не витримав і дав збій. Сотні користувачів були незадоволені тим, що біля труни королеви значилася реклама ритуальних послуг.

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Після обурення громадськості організатори похорону британської королеви Єлизавети Другої заявили, що рекламний логотип похоронної контори на катафалку, який перевозив тіло королеви в Единбург, прибрали за першої нагоди. Про це повідомляє The Daily Mail.

Жителі Великобританії помітили велику наклейку з назвою похоронної контори, коли минулої неділі катафалк Єлизавети II виїхав із королівського замку Балморал у Шотландії.

Але коли кортеж прибув у столицю Шотландії, лого з нього вже зняли.

[ + – ] Логотип похоронної контори на королівському катафалку

Водночас за поїздкою кортежу через кілька міст Шотландії спостерігала 175-мільйонна телеаудиторія, і інтернет-користувачі розкритикували організаторів за рекламу, повну несмаку.

"Безсоромна поведінка похоронної контори", — написав один із користувачів. Інші дивувалися з того, як подібне взагалі могло статися.

[ + – ] "Цікаво бачити ім'я директора Вільяма Первса на драпіруванні королівської труни. Така реклама традиційна?" — написав автор коментаря

[ + – ] Жахливий приклад "випадкової" безплатної реклами компанії, могла б бути уважнішою, чи це "за королівським розпорядженням"?

Після бурхливої реакції в соцмережах компанія, яка припустилася помилки, заявила, що логотип відклеїли за першої ж нагоди під час зупинки для заправки.

Незважаючи на те, що компанія має багаторічний досвід організації похорону, рекламний логотип опинився прямо перед труною королеви.

Після цього сотні британців почала висловлювати своє обурення на сайті похоронної контори, який не витримав такої кількості відвідувачів і впав. Зараз робота сайту відновлена, він зустрічає користувачів вітальним написом: "Якщо ви довіряєте William Purves, можете розраховувати на найвищі стандарти професіоналізму, співчуття турботи й по-справжньому відмінний сервіс".

Нагадаємо, що на прощальній церемонії з Єлизаветою II стався скандал, пов'язаний із принцом Ендрю. 22-річний футбольний фанат нагадав найяснішій особі про його колишні пригоди, порушника спокою скрутили місцеві боббі.

Раніше Фокус повідомляв, що британська королева активно підтримувала Україну, хоча не могла робити різких політичних заяв. 96-річна королева Великобританії Єлизавета Друга пішла з життя 8 вересня 2022 року.