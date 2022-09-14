В Ливане вооруженная женщина взяла в заложники банк с требованием вернуть сбережения (видео)

Девушка в прямом эфире транслировала происходящее и заявила, что пришла забрать $20 тысяч сестры, которая умирает в больнице. Из-за кризиса в стране вкладчики не могут снять свои средства.

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В столице Ливана Бейруте вооруженная вкладчица одного из банков взяла в заложники сотрудников с требованием вернуть ей $20 тысяч вложенных средств. Об этом пишет издание ALJAZEERA.

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Свидетели рассказали, что женщина по имени Сали Хафиз вместе с активистами вошла в финансовое учреждение и ворвалась в офис управляющего. Она кричала на сотрудников, чтобы те отдали ей деньги, а вход в банк был закрыт. Девушка в прямом эфире транслировала происходящее и заявила, что пришла забрать вклад сестры, которая умирает в больнице.

"Я Сали Хафиз, я пришла сегодня… чтобы забрать вклады моей сестры, которая умирает в больнице. Я пришла не для того, чтобы кого-то убить или разжечь огонь… Я пришла, чтобы заявить о своих правах", — сказала она.

Женщина стала народным героем в социальных сетях. Жители Ливана поддержали ее из-за того, что многие отчаянно пытаются получить доступ к своим сбережениям и злятся на банковский сектор страны, который считается коррумпированным.

В интервью местной телекомпании после ограбления Сали Хафиз сказала, что ей удалось забрать около $13 из $20 тысяч, которые вложила ее семья. По ее словам, лечение рака для ее сестры стоит $50 тысяч.

Корреспондент новостного агентства AFP рассказал, что ограбление длилось менее часа, а внутри банка был залит бензин. Женщина рассказала, что она использовала игрушечный пистолет своего племянника.

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Журналисты отмечают, что такие ситуации в местных банках происходят не впервые. Например, в августе мужчина штурмовал бейрутский банк с винтовкой и держал в заложниках сотрудников и клиентов. Он требовал часть своих замороженных сбережений в размере $200 тысяч для оплаты больничных счетов за своего больного отца. Его задержали, но быстро отпустили.

Что происходит в Ливане?

Снятие валюты в Ливане было ограничено для большинства людей с 2019 года, когда ливанский фунт потерял 90% от своей стоимости на черном рынке, а инфляция резко возросла.

В настоящее время страна находится в разгаре одного из самых тяжелых и продолжительных кризисов в мире. При этом более 80% населения живет в бедности и с трудом может позволить себе еду и лекарства.

Напомним, СМИ писали о том, какие страны больше всего пострадают из-за войны в Украине. Повышение мировых цен на продовольствие и продукты питания больше всего повлияет на развивающиеся государства, среди которых Ливан, Иран и некоторые страны Южной Америки.