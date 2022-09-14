У Лівані озброєна жінка взяла в заручники банк із вимогою повернути заощадження (відео)

Дівчина в прямому ефірі транслювала те, що відбувається, і заявила, що прийшла забрати $20 тисяч сестри, яка помирає в лікарні. Через кризу у країні вкладники не можуть зняти свої кошти.

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У столиці Лівану Бейруті озброєна вкладниця одного з банків взяла в заручники співробітників із вимогою повернути їй $20 тисяч вкладених коштів. Про це пише видання ALJAZEERA.

[ + – ] Військовослужбовці ліванської армії стоять на варті біля банку в Бейруті

Свідки розповіли, що жінка, на ім'я Салі Хафіз разом з активістами увійшла до фінансової установи та увірвалася до офісу керівника. Вона кричала на співробітників, щоб ті віддали їй гроші, а вхід до банку було закрито. Дівчина в прямому ефірі транслювала те, що відбувається, і заявила, що прийшла забрати внесок сестри, яка вмирає в лікарні.

"Я Салі Хафіз, я прийшла сьогодні... щоб забрати вклади моєї сестри, яка вмирає у лікарні. Я прийшла не для того, щоб когось убити чи розпалити вогонь... Я прийшла, щоб заявити про свої права", — сказала вона.

Жінка стала народним героєм у соціальних мережах. Жителі Лівану підтримали її через те, що багато хто відчайдушно намагається отримати доступ до своїх заощаджень і злиться на банківський сектор країни, який вважається корумпованим.

В інтерв'ю місцевій телекомпанії після пограбування Салі Хафіз сказала, що їй вдалося забрати близько $13 із $20 тисяч, які вклала її родина. За її словами, лікування раку для її сестри коштує 50 тисяч доларів.

Кореспондент агентства AFP розповів, що пограбування тривало менш як годину, а всередині банку залили бензин. Жінка розповіла, що вона використала іграшковий пістолет свого племінника.

[ + – ] Розбите скло у бейрутському банку

Журналісти зазначають, що такі ситуації у місцевих банках відбуваються не вперше. Наприклад, у серпні чоловік штурмував бейрутський банк із гвинтівкою та тримав у заручниках співробітників та клієнтів. Він вимагав частину своїх заморожених заощаджень у розмірі 200 тисяч доларів для оплати лікарняних рахунків за свого хворого батька. Його затримали та швидко відпустили.

Що відбувається у Лівані?

Зняття валюти в Лівані обмежили для більшості людей з 2019 року, коли ліванський фунт втратив 90% своєї вартості на чорному ринку, а інфляція різко зросла.

Зараз країна знаходиться в розпалі однієї з найважчих і найтриваліших криз у світі. Водночас понад 80% населення живе у злиднях і насилу може дозволити собі їжу та ліки.

Нагадаємо, ЗМІ писали про те, які країни найбільше постраждають через війну в Україні. Підвищення світових цін на продовольство та продукти харчування найбільше вплине на держави, що розвиваються, серед яких Ліван, Іран та деякі країни Південної Америки.