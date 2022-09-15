"Пропаганда индивидуализма": в КНДР объявили войну частным парикмахерским

Частные салоны красоты и парикмахерские в КНДР не платят налоги. Власти решили, что частники занимаются незаконной деятельностью, за которую они теперь могут подвергнуться уголовному преследованию.

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Правительство Северной Кореи распорядилось закрыть частные салоны красоты и парикмахерские, аргументируя тем, что они — проявление антисоциалистического поведения, пропагандирующего индивидуализм. Как сообщает южнокорейское издание Daily NK, репрессии в отношении частных салонов начались в августе 2022 года.

Журналисты цитируют источник из провинции Северный Хамген, который сообщил, что с августа правоохранительные органы страны начали массово закрывать частные парикмахерские и салоны красоты. Поэтому клиентам приходится теперь безальтернативно посещать государственные заведения.

"Наряду с репрессиями власти заставляют частных парикмахеров и парикмахеров работать на поставщиков услуг, находящихся в ведении государства", — рассказал источник.

По его словам, частные салоны пользуется достаточной популярностью в КНДР среди молодых людей, поскольку в них молодежь может делать со своей внешностью все то, что им нравится. В то же время государственные парикмахерские в Северной Корее предлагают клиентам фиксированную линейку возможных услуг и стилей за небольшие деньги, поэтому ими пользуются люди постарше и победнее.

Несмотря на официальные аргументы борьбы с частными салонами, следует отметить, что объявленная война частным парикмахерским может иметь другие причины. Дело в том что в Северной Корее в отличие от государственных организаций, которые должны платить налоги государству, частные парикмахерские и салоны красоты не платят никаких налогов, поэтому владельцы могут оставлять у себя все заработанные деньги.

Таким образом, многие предприимчивые граждане страны стали открывать частные заведения, чтобы зарабатывать на жизнь после последствий тяжелейшего экономического кризиса в стране, известного под названием "Трудный поход".

Однако власти КНДР стали жестко преследовать частников, считая их источником незаконного заработка. Так, в конце августа власти начали интенсивную борьбу с коммерческой стрижкой волос в домах или на улицах, предупредив, что "частные парикмахерские и салоны красоты являются продуктом индивидуализма и антисоциалистического и несоциалистического поведения, которое способствует социальной нестабильности и беспорядку". За свою предпринимательскую деятельность граждане могут быть оштрафованы на 100 000 северокорейский вон или подвергнуться уголовному преследованию.

Ранее власти КНДР приказало наказать своих военных, которые выступили на талант-шоу, где они пели и шутили в манере артистов из соседней Южной Кореи. По данным журналистов, выступления военных КНДР на талант-шоу резко контрастировали с уравновешенной информационной политикой государства.