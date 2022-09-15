"Пропаганда індивідуалізму": у КНДР оголосили війну приватним перукарням

Приватні салони краси та перукарні в КНДР не сплачують податки. Влада вирішила, що приватники займаються незаконною діяльністю, за яку вони тепер можуть зазнати кримінального переслідування.

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Уряд Північної Кореї розпорядився закрити приватні салони краси та перукарні, аргументуючи тим, що вони — прояв антисоціалістичної поведінки, що пропагує індивідуалізм. Як повідомляє південнокорейське видання Daily NK, репресії щодо приватних салонів розпочалися в серпні 2022 року.

Журналісти цитують джерело з провінції Північний Хамген, яке повідомило, що із серпня правоохоронні органи країни почали масово закривати приватні перукарні та салони краси. Тому клієнтам тепер доводиться безальтернативно відвідувати державні заклади.

"Поряд із репресіями влада змушує приватних перукарів і перукарів працювати на постачальників послуг, які перебувають у віданні держави", — розповіло джерело.

За його словами, приватні салони користуються достатньою популярністю в КНДР серед молодих людей, оскільки в них молодь може робити зі своєю зовнішністю все те, що їм подобається. Водночас державні перукарні в Північній Кореї пропонують клієнтам фіксовану лінійку можливих послуг і стилів за невеликі гроші, тому ними користуються старші та бідніші люди.

Незважаючи на офіційні аргументи боротьби з приватними салонами, слід зазначити, що оголошена війна приватним перукарням може мати інші причини. Справа в тому, що в Північній Кореї на відміну від державних організацій, які мають сплачувати податки державі, приватні перукарні та салони краси не сплачують жодних податків, тому власники можуть залишати в себе всі зароблені гроші.

Отже, багато заповзятливих громадян країни почали відкривати приватні заклади, щоб заробляти на життя після наслідків важкої економічної кризи в країні, відомої під назвою "Важкий похід".

Однак влада КНДР стала жорстко переслідувати приватників, вважаючи їх джерелом незаконного заробітку. Наприкінці серпня влада розпочала інтенсивну боротьбу з комерційною стрижкою волосся в будинках або на вулицях, попередивши, що "приватні перукарні та салони краси є продуктом індивідуалізму й антисоціалістичної та несоціалістичної поведінки, яка сприяє соціальній нестабільності й безладу". За свою підприємницьку діяльність громадяни можуть бути оштрафовані на 100 000 північнокорейський геть або зазнати кримінального переслідування.

Раніше влада КНДР наказала покарати своїх військових, які виступили на талант-шоу, де вони співали та жартували в манері артистів із сусідньої Південної Кореї. За даними журналістів, виступи військових КНДР на талант-шоу різко контрастували з урівноваженою інформаційною політикою держави.