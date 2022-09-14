Співати та жартувати заборонено: у КНДР військових запідозрили у симпатії до Південної Кореї через талант-шоу

Влада Північної Кореї звинуватила своїх бійців у "серйозному порушенні дисципліни" через пісні та жарти, які нагадують репертуар південнокорейських артистів.

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Влада КНДР ініціювала розслідування у зв'язку з талант-шоу північнокорейських військових, які під час талант-шоу співали та жартували в манері артистів із сусідньої Південної Кореї. Керівництво держави наказало покарати винних. Про це в середу, 14 вересня, пише британське видання Telegraph.

За даними журналістів, виступи військових КНДР на талант-шоу різко контрастували із врівноваженою інформаційною політикою держави, яку показували у програмі передач місцевого ТБ. Інцидент викликав "тривожні дзвіночки" у представників влади, яка "параноїдально ставиться до впливу південнокорейської культури", йдеться у публікації.

"Під час шоу деякі з них розповідали жарти, які нагадували південнокорейських коміків, а інші співали пісні, як південнокорейські співаки. ЦК вважає це серйозним порушенням дисципліни і наказав провести ретельне розслідування та покарати винних", — з посиланням на джерело Radio Free Asia у Північній Кореї повідомляє британська газета.

У публікації зазначається, що у 2020 році влада Північної Кореї ухвалила закон про усунення реакційної думки та культури через те, що керівництво держави насторожено ставиться до молодого покоління. Закон регулює широкий спектр "правопорушень", пов'язаних із переглядом, зберіганням або розповсюдженням публікацій ЗМІ з капіталістичних країн, особливо з Південної Кореї та США, та передбачає максимальне покарання у вигляді смертної кари для серйозних "порушників".

Тим часом журналісти помітили нову помічницю в оточенні голови КНДР Кім Чен Ина — 30-40-річна чиновниця в окулярах, одягнена в чорний костюм, помічена з папкою поруч із лідером республіки, коли той вимовляв свою промову.

З лютого цього року її помітили в оточенні голови Північної Кореї кілька разів. Її ім'я ніколи не називалося, але є припущення, що вона могла бути однією з принаймні двох ймовірних зведених сестер Кім Чен Ина, на ім'я Кім Соль Сон і Кім Чун Сон, обидві з яких народилися в 1970-х роках.

Нагадаємо, раніше цього місяця в Північній Кореї заявили, що її ядерний статус тепер ні з ким не обговорюватиметься і перестане бути предметом торгу. Лідер республіки Кім Чен Ин заявив, що ядерною зброєю хоче захистити країну від американського "імперіалізму".

Також ми писали, що все частіше покупцем зброї у Північної КНДР стає Росія в умовах повномасштабної війни проти України.