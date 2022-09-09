"Невідворотно": КНДР заявила, що тепер може завдати превентивного ядерного удару по ворогу

У Північній Кореї заявили, що її ядерний статус тепер ні з ким не обговорюватиметься і перестане бути предметом торгу. Кім Чен Ин заявив, що ядерною зброєю хоче захистити країну від американського "імпереалізму".

У Північній Кореї ухвалили закон, що закріплює право завдавати попереджувальних ядерних ударів для свого захисту. Так, вищий керівник КНДР Кім Чен Ин заявив, що закон робить ядерний статус країни "невідворотнім" і забороняє будь-які переговори про денуклеаризацію, про що пише Reuters.

Повідомляється, що Північна Корея готується відновити ядерні випробування вперше з 2017 року.

"Найважливіше значення законодавчого закріплення політики щодо ядерних озброєнь полягає в тому, щоб провести безповоротну межу, щоб не було можливості торгуватися з приводу нашої ядерної зброї", — сказав Кім.

У матеріалі сказано, що Північна Корея вже проголосила себе державою, яка має ядерну зброю, у своїй Конституції. Однак новий закон виходить за рамки цього та визначає, коли ядерна зброя може бути використана. Закон також забороняє будь-який обмін ядерною зброєю чи технологіями з іншими країнами.

Як заявив один із депутатів Верховного народного зібрання, закон послужить потужною правовою гарантією для зміцнення позиції Північної Кореї як держави, яка володіє ядерною зброєю, та забезпечення "прозорого, послідовного та стандартизованого характеру" її ядерної політики.

"Поки на землі залишається ядерна зброя і зберігається імперіалізм, не припиняються маневри США та їх прихильників проти нашої республіки, наша робота щодо зміцнення ядерної сили не припиниться", — сказав Кім Чен Ин.

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