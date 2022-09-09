"Необратимо": КНДР заявила, что теперь может нанести превентивный ядерный удар по врагу

В Северное Корее заявили, что ее ядерный статус теперь не будет ни с кем оговариваться и перестанет быть предметом торга. Ким Чен Ын заявил, что ядерным оружием хочет защитить страну от американского "импереализма".

В Северной Кореи приняли закон, закрепляющий право наносить упреждающие ядерные удары для своей защиты. Так, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что закон делает ядерный статус страны "необратимым" и запрещает любые переговоры о денуклеаризации, о чем пишет Reuters.

Сообщается, что Северная Корея, как предполагается, готовится возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.

"Важнейшее значение законодательного закрепления политики в отношении ядерных вооружений состоит в том, чтобы провести безвозвратную черту, чтобы не было возможности торговаться по поводу нашего ядерного оружия", — сказал Ким.

В материале сказано, что Северная Корея уже провозгласила себя государством, обладающим ядерным оружием, в своей Конституции. Однако новый закон выходит за рамки этого и определяет, когда ядерное оружие может быть использовано. Закон также запрещает любой обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами.

Как заявил один из депутатов Верховного народного собрания, закон послужит мощной правовой гарантией для укрепления позиции Северной Кореи как государства, обладающего ядерным оружием, и обеспечения "прозрачного, последовательного и стандартизованного характера" ее ядерной политики.

"Пока на земле остается ядерное оружие и сохраняется империализм, не прекращаются маневры США и их сторонников против нашей республики, наша работа по укреплению ядерной силы не прекратится", — сказал Ким Чен Ын.

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