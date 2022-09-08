Депутаты в Петербурге просят Госдуму отстранить Путина за вторжение в Украину (фото)

Депутаты муниципального образования Смоленское считают, что действия главы Кремля несут угрозу безопасности России и просят Госдуму РФ выдвинуть ему обвинение в госизмене.

Депутаты муниципального совета муниципального образования Смоленское в Санкт-Петербурге приняли постановление с обращением в Государственную Думу России. В нем они заявили о признаках государственной измены главы Кремля Владимира Путина за решение о вторжении РФ в Украину и просят отстранить его от должности. Об этом сообщил местный депутат от партии "Яблоко" Никита Юферев в Twitter.

По мнению муниципальных депутатов Санкт-Петербурга, решение президента России начать полномасштабную войну с Украиной привело:

к уничтожению боеспособных подразделений армии РФ, гибели и инвалидности трудоспособного населения страны;

проблемам в российской экономике.В России недоступны иностранные комплектующие, уходят компании и инвесторы с рынка, страну покидают ее граждане;

расширению НАТО на восток. Вступление Финляндии и Швеции в Альянс увеличит границы России со странами блока в два раза;

еще большей милитаризации Украины за счет военной помощи от Запада.

"Одной из целей "специальной военной операции" была объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. За время "СВО" Украина получила современную военную технику и средства в сумме на $38 млрд. Это больше военного бюджета Польши и Канады", — сказано в обращении депутатов в Госдуму.

Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга считают, что действия Владимира Путина несут угрозу безопасности России. Поэтому просят Госдуму выдвинуть обвинения в госизмене российскому президенту. Никита Юферев отметил, что только трое депутатов муниципального совета воздержались от голосования за постановление, однако пришли поддержать кворум.

Напомним, 17 августа Фокус писал, что Никита Юферев обратился к Владимиру Путину с просьбой завершить войну в Украине. Муниципальный депутат от партии "Яблоко" в своем письме к главе Кремля упомянул, что российские бомбы падают на города и убивают жителей, а Украину из-за вторжения уже покинули более 6 млн граждан.

Ранее, 8 июля в Москве приговорили к 7 годам тюрьмы депутата Алексея Горинова. Он во время открытого заседания предложил начать его с минуты молчания и использовал термин "война", а не "спецоперация".