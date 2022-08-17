"Предложение рассмотрено": депутат РФ обратился к Путину с просьбой остановить войну (фото)

Муниципальный депутат от партии "Яблоко" в своем письме к главе Кремля упомянул, что российские бомбы падают на города и убивают жителей, а Украину из-за вторжения уже покинули более 6 млн граждан.

Российский депутат от партии "Яблоко" муниципального округа Смольнинское в Санкт-Петербурге Никита Юферев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой завершить войну в Украине. Спустя две недели в Кремле ответили, что рассмотрели его предложение. Об этом российский политик рассказал на своей странице в Twitter.

[ + – ] Никита Юферев во время одиночного пикета против поправок в конституцию РФ

В своем письме к Путину, датированном 3-м августа, Никита Юферев заявил, что российские бомбы падают на города, а люди теряют работу, дома, свои жизни и жизни своих близких. Кроме того, в обращении к российскому президенту депутат упомянул, что Украину из-за вторжения покинули более 6 миллионов граждан и заявил, что военные действия нужно остановить.

"В ваших полномочиях прекратить кровопролитие. Прошу вас отдать приказ о завершении специальной военной операции на территории Украины", — написал он российскому лидеру.

16 августа Юфереву пришел короткий ответ из Кремля. В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций заявили, что рассмотрели предложение депутата и сообщили, что на территории Украины проводится "специальная военная операция по демилитаризации и денацификации".

Напомним, 8 июля московского депутата Алексея Горинова приговорили к 7 годам тюрьмы за то, что он назвал во время открытого заседания предложил начать его с минуты молчания, использовал термин "война", а не "спецоперация" и заявил, что в Украине гибнут дети.

1 июня стало известно, что российскую депутатку Нину Беляеву, выступившую против войны в Украине, объявили в международный розыск. На заседании Семилукского районного совета Воронежской области политик назвала события в Украине военным преступлением президента РФ Владимира Путина.