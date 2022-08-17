"Пропозиція розглянута": депутат РФ звернувся до Путіна з проханням зупинити війну (фото)

Муніципальний депутат від партії "Яблуко" у своєму листі до глави Кремля згадав, що російські бомби падають на міста й убивають мешканців, а Україну через вторгнення вже покинули понад 6 млн громадян.

Російський депутат від партії "Яблуко" муніципального округу Смольнінське у Санкт-Петербурзі Микита Юферєв звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням завершити війну в Україні. Через два тижні у Кремлі відповіли, що розглянули його пропозицію. Про це російський політик розповів на своїй сторінці у Twitter.

[ + – ] Микита Юферєв під час одиночного пікету проти поправок до конституції РФ

У своєму листі до Путіна, датованого 3-м серпня, Микита Юферєв заявив, що російські бомби падають на міста, а люди втрачають роботу, будинки, свої життя і життя своїх близьких. Крім того, у зверненні до російського президента депутат згадав, що Україну через вторгнення покинули понад 6 мільйонів громадян і заявив, що воєнні дії варто зупинити.

"У ваших повноваженнях припинити кровопролиття. Прошу вас віддати наказ про завершення спеціальної військової операції на території України", — написав він російському лідеру.

16 серпня Юферєву надійшла коротка відповідь з Кремля. В Управлінні президента РФ щодо роботи зі зверненнями громадян та організацій заявили, що розглянули пропозицію депутата та повідомили, що на території України проводиться "спеціальна військова операція з демілітаризації та денацифікації".

Нагадаємо, 8 липня московського депутата Олексія Горінова засудили до 7 років в'язниці за те, що він назвав під час відкритого засідання запропонував розпочати його з хвилини мовчання, використав термін "війна", а не "спецоперація" та заявив, що в Україні гинуть діти.

1 червня стало відомо, що російську депутатку Ніну Бєляєву, яка виступила проти війни в Україні, оголосили у міжнародний розшук. На засіданні Семилуцької районної ради Воронезької області політикиня назвала події в Україні воєнним злочином президента РФ Володимира Путіна.