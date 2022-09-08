Депутати в Петербурзі просять Держдуму усунути Путіна за вторгнення в Україну (фото)

Депутати муніципального утворення Смоленське вважають, що дії глави Кремля несуть загрозу безпеці Росії та просять Держдуму РФ висунути йому звинувачення у держзраді.

Депутати муніципальної ради муніципального утворення Смоленське у Санкт-Петербурзі ухвалили постанову зі зверненням до Державної Думи Росії. У ній вони заявили про ознаки державної зради голови Кремля Володимира Путіна за рішення про вторгнення РФ в Україну та просять усунути його з посади. Про це повідомив місцевий депутат від партії "Яблоко" Микита Юферєв у Twitter.

На думку муніципальних депутатів Санкт-Петербурга, рішення президента Росії розпочати повномасштабну війну з Україною призвело:

до знищення боєздатних підрозділів армії РФ, загибелі й інвалідності працездатного населення країни;

до проблем у російській економіці. У Росії недоступні іноземні комплектувальні, йдуть компанії та інвестори з ринку, країну залишають її громадяни;

розширення НАТО на схід. Вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу збільшить кордони Росії з країнами блоку вдвічі;

ще більшої мілітаризації України за рахунок воєнної допомоги від Заходу.

"Однією з цілей "спеціальної військової операції" було оголошено демілітаризацію України. Проте досягнуто зворотного ефекту. За час "СВО" Україна отримала сучасну військову техніку та кошти в сумі на $38 млрд. Це більше за військовий бюджет Польщі та Канади", — сказано у зверненні депутатів до Держдуми.

Муніципальні депутати Санкт-Петербурга вважають, що дії Володимира Путіна несуть загрозу безпеці Росії. Тому просять Держдуму висунути звинувачення у держзраді російському президенту. Микита Юферєв зазначив, що лише троє депутатів муніципальної ради утрималися від голосування за постанову, проте прийшли підтримати кворум.

Нагадаємо, 17 серпня Фокус писав, що Микита Юферєв звернувся до Володимира Путіна з проханням завершити війну в Україні. Муніципальний депутат від партії "Яблуко" у своєму листі до глави Кремля згадав, що російські бомби падають на міста й убивають мешканців, а Україну через вторгнення вже залишили понад 6 млн громадян.

Раніше, 8 липня, у Москві засудили до 7 років в'язниці депутата Олексія Горінова. Він під час відкритого засідання запропонував розпочати його з хвилини мовчання і використав термін "війна", а не "спецоперація".