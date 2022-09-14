Петь и шутить запрещено: в КНДР военных заподозрили в симпатии к Южной Корее из-за талант-шоу

Власти Северной Кореи обвинили своих бойцов в "серьезном нарушении дисциплины" из-за песен и шуток, которые напоминают репертуар южнокорейских артистов.

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Власти КНДР инициировали расследование в связи с талант-шоу северокорейских военных, которые во время талант-шоу пели и шутили в манере артистов из соседней Южной Кореи. Руководство государства приказало наказать виновных. Об этом в среду, 14 сентября, пишет британское издание Telegraph.

По данным журналистов, выступления военных КНДР на талант-шоу резко контрастировали с уравновешенной информационной политикой государства, которая отображалась в программе передач местного ТВ. Инцидент вызвал "тревожные звоночки" у представителей властей, которые "параноидально относится к влиянию южнокорейской культуры", говорится в публикации.

"Во время шоу некоторые из них рассказывали шутки, которые напоминали южнокорейских комиков, а другие пели песни, как южнокорейские певцы. ЦК счел это серьезным нарушением дисциплины и приказал провести тщательное расследование и наказать виновных", — со ссылкой на источник Radio Free Asia в Северной Корее передает британская газета.

В публикации отмечается, что в 2020 году власти Северной Кореи приняли закон об устранении реакционной мысли и культуры ввиду того, что руководство государства настороженно относится к молодому поколению. Закон регулирует широкий спектр "правонарушений", связанных с просмотром, хранением или распространением публикаций СМИ из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США, и предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни для серьезных "нарушителей".

Тем временем, журналисты заметили новую помощницу в окружении главы КНДР Ким Чен Ына — 30-40-летняя чиновница в очках, одетая в черный костюм, была замечена с папкой рядом с лидером республики, когда тот произносил свою речь.

С февраля этого года она была замечена в окружении главы Северной Кореи несколько раз. Ее имя никогда не называлось, но есть предположение, что она могла быть одной из по крайней мере двух предполагаемых сводных сестер Ким Чен Ына по имени Ким Соль Сон и Ким Чун Сон, обе из которых родились в 1970-х годах.

Напомним, ранее в этом месяце в Северной Корее заявили, что ее ядерный статус теперь не будет ни с кем оговариваться и перестанет быть предметом торга. Лидер республики Ким Чен Ын заявил, что ядерным оружием хочет защитить страну от американского "империализма".

Также мы писали о том, что все чаще покупателем оружия у Северной КНДР становится Россия в условиях полномасштабной войны против Украины.