РФ из-за истощения резервов все чаще закупает оружие у Ирана и КНДР, — разведка Британии

О заключении подобных сделок свидетельствует уничтожение иранского ударного БПЛА Shahed-136 в ходе боев за Купянск.

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Россия, вероятно, все чаще начала закупать вооружение у третьих стран, на которые распространяются жесткие международные санкции. Об этом сказано в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 14 сентября.

Ведомство отмечает, что Россия вынуждена закупать оружие у таких стран, как Северная Корея и Иран, поскольку ее собственные резервы истощаются на фоне полномасштабной войны в Украине.

В отчете сказано, что ВС РФ впервые применили на фронте иранские БПЛА — речь идет о моделе Shahed-136, которая была уничтожена в районе Купянска украинскими военнослужащими в ходе успешного контрнаступления на Харьковском направлении.

Разведчики напоминают, что ликвидированный беспилотник производства Ирана является односторонним ударным аппаратом, заявленная дальность применения которого составляет около 2500 километров. Подобные БПЛА, по мнению ведомства, ранее применялись в боевых действиях на Ближнем Востоке, в том числе в ходе атаки на нефтяной танкер MT Mercer Street в июле 2021 года.

"Потеря иранского беспилотника Shahed-136 вблизи линии фронта предполагает наличие реальной угрозы того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не против более стратегических целей, расположенных дальше на территории Украины", — добавили британские разведчики в новом отчете.

[ + – ] ВСУ уничтожили возле Купянска БПЛА Shahed-136, купленный Россией у Ирана

Напомним, ранее британская разведка сообщала о разгроме в Харьковской области элитного подразделения ВС РФ, которое в России готовили для обороны Москвы и прямого противостояния со странами НАТО. По данным ведомства, речь идет о 1-й гвардейской танковой армии, которая понесла потери в первые дни полномасштабного вторжения и не была восстановлена к штурмовой операции ВСУ в начале сентября.

Также сообщалось, что ВСУ впервые уничтожили иранский ударный беспилотник Shahed-136. БПЛА, который использовали российские войска, был сбит в окрестностях Купянска, освобожденного украинской армией в ходе успешного контрнаступления.