Смирилась с проигрышем на выборах: премьер-министр Швеции подает в отставку

На фоне беспокойства в обществе и экономических проблем, Швеция может оказаться в "двух голосах" от правительственного кризиса, если кандидата от оппозиции большинство не поддержит.

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Премьер-министр Швеции от социал-демократов Магдалена Андерссон 14 сентября заявила о том, что признает поражение на прошедших в стране парламентских выборах и поэтому намерена подать в отставку. Об этом говорится в репортаже телеканала France 24.

Обозреватели сообщают, что Андерсон смирилась с поражением в напряженной борьбы на выборах, которое принесло победу правому оппозиционному блоку из четырех партий и позволило ему первым сформировать новое правительство.

"Похоже четыре правые партии, едва набрали 50% голосов на выборах, и у них оказалось преимущество в один, или два мандата. Это незначительное большинство, но это большинство, поэтому завтра я подам в отставку с поста главы правительства", — прокомментировала Андерссон результаты выборов.

Согласно предварительным данным коалиция четырех партий право-консервативной оппозиции — Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, Христианско-демократическая партия и "Шведские демократы" получают 176 мест против 173 социал-демократов.

Швеция на грани политического кризиса

После отставки Андерссон правительство страны может возглавить кандидат от Умеренной партии 58-летний Ульф Кристерссон. Однако если большинство его не поддержит, Швеция окажется на в "двух голосах" от правительственного кризиса, считает Андерссон.

События в политикуме Швеции в последнее время говорят о том, что избиратели обеспокоены волной преступности в стране. Также в обществе царит большое разочарование на фоне экономических проблем. Поэтому шведские демократы пообещали сделать Швецию более безопасной, введя более длительные сроки заключения и сократив иммиграцию до минимума. Однако, по словам Кристерссона, шведский народ проголосовал за перемены, отдав предпочтение оппозиционерам.

Ранее сообщалось, что глава шведской дипломатии Анн Линде рассказала о деталях нового пакета военной помощи Украине. По ее словам артиллерийские боеприпасы на сумму в 500 млн шведских крон — это не последний акт поддержки Украины, поскольку в перспективе будет рассмотрен вопрос о предоставлении шведских САУ Archer и ПЗРК RBS70.