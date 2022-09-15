Змирилася з програшем на виборах: прем'єр-міністерка Швеції подає у відставку

На тлі занепокоєння в суспільстві й економічних проблем Швеція може опинитися за "два голоси" від урядової кризи, якщо більшість не підтримає кандидата від опозиції.

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Прем'єр-міністерка Швеції від соціал-демократів Магдалена Андерссон 14 вересня заявила про те, що визнає поразку на парламентських виборах, що відбулися в країні, і тому має намір подати у відставку. Про це йдеться в репортажі телеканалу France 24.

Оглядачі повідомляють, що Андерсон змирилася з поразкою в напруженій боротьбі на виборах, яка принесла перемогу правому опозиційному блоку з чотирьох партій і дозволила йому першим сформувати новий уряд.

"Схоже, чотири праві партії щойно набрали 50% голосів на виборах, і в них виявилася перевага в один або два мандати. Це незначна більшість, але це більшість, тому завтра я подам у відставку з посади глави уряду", — прокоментувала Андерссон результати виборів.

Згідно з попередніми даними, коаліція чотирьох партій право-консервативної опозиції — Помірна коаліційна партія, Ліберальна партія, Християнсько-демократична партія та "Шведські демократи" отримують 176 місць проти 173 соціал-демократів.

Швеція на межі політичної кризи

Після відставки Андерссон уряд країни може очолити кандидат від Помірної партії 58-річний Ульф Крістерссон. Однак якщо більшість його не підтримає, Швеція опиниться за "два голоси" від урядової кризи, вважає Андерссон.

Події в політикумі Швеції останнім часом говорять про те, що виборці стурбовані хвилею злочинності в країні. Також у суспільстві панує велике розчарування на тлі економічних проблем. Тому шведські демократи пообіцяли зробити Швецію безпечнішою, запровадивши триваліші терміни ув'язнення та скоротивши імміграцію до мінімуму. Однак, за словами Крістерссона, шведський народ проголосував за зміни, віддавши перевагу опозиціонерам.

Раніше повідомлялося, що голова шведської дипломатії Анн Лінде розповіла про деталі нового пакету військової допомоги Україні. За її словами, артилерійські боєприпаси на суму 500 млн шведських крон — це не останній акт підтримки України, оскільки в перспективі розглянуть питання про надання шведських САУ Archer і ПЗРК RBS70.