"YouTube-cело": 1000 из 3000 жителей деревни в Индии оказалась блогерами (видео)

Больше 30% местного населения заняты производством контента для видеохостинга. Для некоторых это стало постоянной работой. Самому младшему из авторов 15 лет, есть и 85-летняя женщина, которая ведет свой канал.

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Индийское село Тулси, в районе города Райпур (штат Чхаттисгарх), прославилась онлайн-контентом, который делают ее обитатели. У местных жителей зарегистрированы 40 каналов на Youtube. Проживает здесь около трех тысяч человек, а примерно тысяча из них регулярно снимает видеоролики. Об этом сообщает Metro.

Тулси называют "индийским YouTube-селом" из-за рода занятий жителей, которых часто можно видеть снимающими местных трактористов во время работы или детей, которые бегают по улицам. Некоторые используют дроны, другие опираются на помощь односельчан во время съемок.

[ + – ] Среди местных видеоблогеров есть и 85-летняя женщина, которая ведет свой канал.

"Повсюду в нашем селе люди всех возрастов снимают видео для YouTube. Его уже прозвали "YouTube-селом", — объяснил местный энтузиаст Четан Наяк.

"Многие ведут собственные каналы. Мы снимаем комедийные сюжеты, песнопения и ролики, посвященные гонкам", — сказал Адитья Вагил, еще один видеоблогер.

Для многих людей из Тулси YouTube стал работой на постоянной основе, по словам некоторых, им это приносит вдвое или втрое больше, чем предыдущая работа.

Самому младшему из авторов 15 лет, есть и 85-летняя женщина, которая ведет свой канал.

Напомним, что в Индии погибли 6 родственников, которые пытались спасти любительниц селфи, упавших в водоем. Женщины в индийском штате Чхаттисгарха решили сделать фото у водопада во время пикник, но оступились.

Ранее Фокус сообщал, что в Калифорнии блогер-рыболов перепутал большую акулу с подлодкой и снял крупного хищника в его естественной среде обитания. При этом блогер старался двигаться медленно на своем каяке, чтобы акула не приняла его за добычу.