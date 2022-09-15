"YouTube-cело": 1000 із 3000 мешканців села в Індії виявилася блогерами (відео)

Понад 30% місцевого населення займаються виробництвом контенту для відеохостингу. Для декого це стало постійною роботою. Наймолодшому з авторів 15 років, і є 85-річна жінка, яка веде свій канал.

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Індійське село Тулсі, в районі міста Райпур (штат Чхаттісгарх), прославилося онлайн-контентом, який роблять його мешканці. У місцевих жителів зареєстровано 40 каналів на YouTube. Проживає тут близько трьох тисяч людей, а приблизно тисяча із них регулярно знімає відеоролики. Про це повідомляє Metro.

Тулсі називають "індійським YouTube-селом" через рід занять мешканців, яких часто можна бачити за зйомкою місцевих трактористів під час роботи або дітей, які бігають вулицями. Деякі використовують дрони, інші спираються на допомогу односельців під час зйомок.

[ + – ] Серед місцевих відеоблогерів є 85-річна жінка, яка веде свій канал.

"Повсюди в нашому селі люди різного віку знімають відео для YouTube. Його вже прозвали "YouTube-селом", — пояснив місцевий ентузіаст Четан Наяк.

"Багато хто веде власні канали. Ми знімаємо комедійні сюжети, піснеспіви та ролики, присвячені гонкам", — сказав Адітья Вагіл, ще один відеоблогер.

Для багатьох людей із Тулсі YouTube став роботою на постійній основі, за словами деяких, їм це приносить удвічі чи втричі більше, ніж попередня робота.

Наймолодшому з авторів 15 років, і є 85-річна жінка, яка веде свій канал.

Нагадаємо, що в Індії загинули 6 родичів, які намагалися врятувати любительок селфі, які впали у водоймище. Жінки в індійському штаті Чхаттісгарха вирішили зробити фото біля водоспаду під час пікнік, але оступилися.

Раніше Фокус повідомляв, що в Каліфорнії блогер-рибалка переплутав велику акулу з підводним човном і зняв великого хижака в його природному середовищі. При цьому блогер намагався рухатись повільно на своєму каяку, щоб акула не прийняла його за здобич.