"За счет нашего народа": в ЮАР требуют от британской королевской семьи вернуть драгоценность
СМИ пишут, что в Южной Африке уже более 6000 человек подписали петицию с требованием вернуть самый большой алмаз, который был подарен британской королевской семье еще в начале прошлого века.
В Южной Африке многие местные жители призывают британскую королевскую семью вернуть их стране крупнейший в мире алмаз "Звезда Африки" или "Куллинан". Разговоры приобрели актуальность после смерти королевы Елизаветы II, о чем пишет CNN.
Южноафриканский активист Тандуксоло Сабело заявил, что алмаз должен быть немедленно возвращен в Южную Африку.
"Полезные ископаемые нашей и других стран продолжают приносить пользу Великобритании за счет нашего народа", — заявил он.
Сообщается, что более 6000 человек подписали петицию с просьбой вернуть "Звезду Африки" и выставить ее в южноафриканском музее.
Член южноафриканского парламента Вуйолвету Зунгула призвал правительство ЮАР потребовать возмещения ущерба за весь вред и возврата всего золота и алмазов.
В материале сказано, что бриллиант "Куллинан" был подарен королю Эдуарду VII в 1907 году. Однако Профессор Южно-Африканского университета Эверисто Беньера уверен, что все подобные "колониальные сделки" аморальны.
Алмаз был разделен на девять крупных камней и 96 более мелких частей. Самый крупный бриллиант был вставлен в "Государев скипетр с крестом", а камень второй по величине был вставлен в Императорскую корону. Королева Елизавета II была замечена на многих портретах с этими камнями.
Национальный представитель южноафриканской оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Ли-Энн Мэтис обвинила Великобританию в колониальной политике, присвоении африканских шахт, которые принадлежали коренным жителям.
"Мы призываем к репатриации за все колониальные кражи, в том числе и за кражу "Звезды Африки", — сказала она.
Ранее Фокус писал, что "тайный" сын короля Карла III и королевы Камиллы снова напомнил о себе. Мужчина не оставляет попыток доказать свою принадлежность к королевской семье Великобритании.
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