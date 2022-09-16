"За рахунок нашого народу": у ПАР вимагають від британської королівської родини повернути коштовність

ЗМІ пишуть, що в Південній Африці вже понад 6000 людей підписали петицію з вимогою повернути найбільший алмаз, який подарували британській королівській родині ще на початку минулого століття.

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У Південній Африці багато місцевих жителів закликають британську королівську родину повернути їх країні найбільший у світі алмаз "Зірка Африки" або "Куллінан". Розмови набули актуальності після смерті королеви Єлизавети II, про що пише CNN.

Південноафриканський активіст Тандуксоло Сабело заявив, що алмаз має бути негайно повернуто до Південної Африки.

"Корисні копалини нашої та інших країн продовжують приносити користь Великій Британії за рахунок нашого народу", — заявив він.

Повідомляється, що понад 6000 осіб підписали петицію з проханням повернути "Зірку Африки" та виставити її у південноафриканському музеї.

Член південноафриканського парламенту Вуйолвету Зунгула закликав уряд ПАР вимагати відшкодування збитків за всю шкоду та повернення всього золота та алмазів.

У матеріалі сказано, що діамант "Куллінан" був подарований королю Едуарду VII в 1907 році. Проте Професор Південно-Африканського університету Еверісто Беньєра впевнений, що всі подібні "колоніальні угоди" аморальні.

Алмаз був розділений на дев'ять великих каменів і 96 дрібніших частин. Найбільший діамант був вставлений в "Государев скіпетр з хрестом", а камінь другий за величиною був вставлений до імператорської корони. Королева Єлизавета II була помічена на багатьох портретах з цим камінням.

Національний представник південноафриканської опозиційної партії "Борці за економічну свободу" Лі-Енн Метіс звинуватила Велику Британію в колоніальній політиці, присвоєнні африканських шахт, які належали докорінним жителям.

"Ми закликаємо до репатріації за всі колоніальні крадіжки, зокрема і за крадіжку "Зірки Африки", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що "таємний" син короля Карла III та королеви Камілли знову нагадав про себе. Чоловік не залишає спроб довести свою приналежність до королівської родини Великої Британії.

Ще нагадаємо, що після смерті королеви Єлизавети II у Британії розкуповують пам'ятні гуртки, монети та ведмедиків Паддінгтонів. Запити в Google "Королівські реліквії" злетіли на 100%